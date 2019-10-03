Во время прыжка с парашютом 22 десантника США получили травмы

22 десантника из 25-й пехотной дивизии вооруженных сил США получили различные травмы во время ночных прыжков с парашютом, сообщили в командовании подразделения. В десантировании принимали участие 80 военных и более четверти из них пострадали.

"Воздушные операции всегда сопряжены с риском, - передает ТАСС комментарий официального представителя дивизии Эшли Сэнгстера. - Мы стараемся минимизировать этот риск, насколько это возможно. Все военнослужащие в наличии, наша задача - продолжать учения".

Он также уточнил, что десантники должны были приземлиться внутри заранее определенного квадрата, но по невыясненным причинам их унесло в сторону. Семерых пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.