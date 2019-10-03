Xiaomi, подвинься. В Россию пришел дешевый конкурент Mi9 SE

Компания Realme представила на российском рынке новый "бюджетный флагман" Realme XT, который продается по предварительному заказу за 19990 рублей.

Фото: Realme

Аппарат, анонсированный в конце августа, оснащен камерой на 64 мегапикселя и мощным энергоэффективным процессором Qualcomm Snapdragon 712. Сканер отпечатков пальцев, разблокирующий смартфон за 0,34 секунды, встроен в поверхность 6,4-дюймового дисплея с разрешением FullHD+.

Фронтальная камера, встроенная в каплевидный вырез над экраном, имеет разрешение 16 мегапикселей. Что касается основной камеры, то она имеет четыре модуля - основной, широкоугольный, макро и датчик глубины для создания портретов.

Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт, постоянной - 64 или 128 гигабайт. В Realme XT используется аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, присутствует модуль NFC.

Один из конкурентов новинки, продающийся в России - Xiaomi Mi 9 SE. Он отличается чуть меньшей диагональю экрана, а также имеет 6 гигабайт ОЗУ, однако также имеет камеру сверхвысокого разрешения (48 мегапикселей). Его стоимость в официальном магазине Xiaomi составляет 25 тысяч рублей, в то время как Realme XT после окончания приема предзаказов будет доступен по "полной" цене 23 тысячи.