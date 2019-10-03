Задержаться в Швейцарии, путешествуя самолетом

Теперь пассажиры авиакомпании SWISS могут не только с комфортом добраться до конечного пункта назначения, но и заодно посмотреть Швейцарию: пересадка по пути из России в Северную и Южную Америку, на Ближний Восток, в Азию и Африку обещает превратиться в приятное дополнительное путешествие по стране Альпийских гор.

Продлить свой швейцарский транзит на срок от одной до четырех ночей пассажиры могут в рамках нового предложения "Промежуточная остановка в Швейцарии" ("Stopover-Switzerland"), которое швейцарские международные авиалинии SWISS запустили совместно с Комитетом по туризму Швейцарии и Швейцарским Центром путешествий.

Программа "Stopover-Switzerland" включает восемь разных туристических предложений, охватывающих все регионы страны. В них включено размещение в отелях и проезд на общественном транспорте. "Промежуточная остановка в Швейцарии" с несколькими пунктами назначения предлагает фиксированный маршрут, размещение в трех- или четырехзвездочных отелях и широкий спектр мероприятий. Гости могут, например, выбрать пакет "Best of Switzerland", который включает в себя экскурсии по самым популярным достопримечательностям и городам: путешественники получат максимум впечатлений за минимальный промежуток времени. Ограничений по срокам у акции нет.