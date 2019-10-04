80 лет на службе: легендарная советская гаубица М-30 отметила юбилей

Легендарная советская гаубица М-30 является таким же оружием Победы, как танк Т-34, штурмовик Ил-2 и реактивная установка БМ-13. Это орудие, по мнению отечественных и зарубежных историков, считается одним из самых совершенных из выпускавшихся в годы Второй мировой войны.

Недавно "тридцатка" отметила юбилей: 29 сентября 1939 года ее под наименованием "122-мм гаубица образца 1938 года" приняли на вооружение Красной Армии.

Работами по ее созданию руководил гениальный отечественный конструктор артиллерийских вооружений Федор Петров.

Гаубица была задействована во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны и показала себя с самой лучшей стороны, снискав настоящую любовь и уважение у бойцов.

М-30 применялась не только для уничтожения вражеской живой силы, различных укреплений, но и для борьбы с бронетехникой, в том числе тяжелыми танками.

Она была способна поражать цели снарядами массой более 21 кг на дистанции свыше 11 000 метров. Скорострельность достигала шести выстрелов в минуту.

Боевой вес орудия составлял 2 450 кг, а в расчет входили 8 человек.

Необходимо упомянуть, что вариант гаубицы использовался для установки в самоходную артиллерийскую установку Су-122. Всего было выпущено более 19 200 штук.

После 1945 год эта легенда артиллерии еще долго находилась на вооружении Советской Армии и других государств. Под обозначением Тип 54 ее выпускали в Китайской Народной Республике, где также применили ее для создания легкой САУ Тип 70.

В настоящее время М-30 можно увидеть в репортажах из Сирии, в составе правительственных войск эти орудия помогают уничтожать террористов.