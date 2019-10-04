Актер и режиссер Александр Хван попал в больницу из-за обострения

Актер, сценарист и режиссер Александр Хван прокомментировал ранее прошедшую в СМИ информацию о своей "экстренной госпитализации".

Как кинематографист сообщил в беседе с Пятым каналом, ему пришлось обратиться за помощью к медикам из-за обострения хронического заболевания.

"Нахожусь в рентген-кабинете, у меня обострение хронического бронхита. Только поступил", - уведомил Хван. Уточнив, что ему трудно дышать.

Александр Хван родился в 1957 году в Чебоксарах. В 1980-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, занимался в мастерской Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой.

Как режиссер дебютировал в 1990-м короткометражкой "Хозяин" для киноальманаха по рассказам Брэдбери "Доминус". Первая же полнометражка Хвана, "Дюба-Дюба" 1992 года с Олегом Меньшиковым, принесла режиссеру известность.

Далее были "Дрянь хорошая, дрянь плохая", культовый триллер "Умирать легко", "Шатун", "Кармен", "Хитровка". В ряде проектов снялся как актер - "Научная секция пилотов", "Мания Жизели", "Дети Арбата", "Фаталисты".