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4 октября 2019 г. 16:20
Общество
Текст: Артем Локалов

Братья наши

В День животных "Родина" вспоминает свои публикации и фото с ними
Фотографии с животными во все времена были самыми трогательными. Вряд ли когда-то станет иначе. И это - замечательно!
Темы дня:
#Россия
В ярославском поселке сделали подсветку древней колокольне - она уникальная
01.10.2019 История

Луч света в темном царстве

Колокольня в Поречье-Рыбном выше даже Ивана Великого в Москве. Активисты сделали подсветку. чтобы меценаты обратили внимание на уникальный памятник, которому нужна реставрация

Как прививали любовь к учебе польским гимназистам николаевской эпохи
30.09.2019 Образование

Воспитательные розги на родине Некрасова

Воспитательные розги на родине Некрасова. Образовательная система Западных губерний Российской империи в царствование Николая I была вынуждена перестраиваться на ходу. Значительную часть учащихся здесь составляли дворянские дети из числа поляков и католиков, которых после восстания 1830-1831 гг. следовало строже воспитывать в духе преданности государству

Четыре фотографии XIX века, сделанные русским фотографом, проданы на аукционе за 800 тысяч
30.09.2019 История

Четыре фотографии XIX века, сделанные русским фотографом, проданы на аукционе за 800 тысяч

Их авторство приписывают известному фотографу Сергею Прокудину-Горскому, который создал коллекцию цветных снимков дореволюционной России

#животные
#журнал Родина