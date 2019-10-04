Воспитательные розги на родине Некрасова. Образовательная система Западных губерний Российской империи в царствование Николая I была вынуждена перестраиваться на ходу. Значительную часть учащихся здесь составляли дворянские дети из числа поляков и католиков, которых после восстания 1830-1831 гг. следовало строже воспитывать в духе преданности государству
Автор журнала "Родина" Семен Экштут встретился с рижскими читателями. Интерес к темам, которые Экштут поднимает в своих публикациях и книгах, привел в зал около двух сотен человек - педагогов, историков, студентов и обычных читателей и любителей истории