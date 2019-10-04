Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.10.2019,  
14:05
Текст:  Алексей Брусилов

Для чего военным Китая понадобился "легкий" танк весом в 35 тонн

Одной из новинок недавнего военного парада в Пекине стал легкий танк Тип 15. Эти бронированные машины только недавно поступили на вооружение сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая.

Первая информация о них была обнародована еще в конце 2011 года. Тогда в Сети появились фотографии направляющегося в Тибет эшелона. Среди образцов военной техникой на платформах заметили два танка неизвестной модели, башни которых были укутаны брезентом.

Позже в Сети появились их изображения, сделанные уже во время испытаний.

Предполагалось, что китайские конструкторы создали замену легкому танку Тип 62, поступившему на вооружение еще в начале 60-х гг. и предназначавшемуся для действий на труднопроходимой местности, где применение более тяжелых машин затруднено.

Фото: РИА Новости
Испытанная в КНДР ракета для подлодок может преодолеть свыше 2 тыс. км

"Шестьдесят второй", весивший 21 тонну и вооруженный 85-мм пушкой от Т-34, давно устарел, его стали выводить из войск, оставив лишь небольшое количество для учебных целей, в том числе для обозначения сил противника.

В декабре 2018 года стало известно, что новый легкий танк, названный Тип 15, стал поступать в войска. Он вооружен 105-мм нарезной скорострельной пушкой, которая кроме подкалиберных бронебойных снарядов может применять также управляемые ракеты. Заряжание автоматизированное.

Имеются 7,62-мм спаренный и 12,7-мм зенитный пулеметы. Наводчик получил в свое распоряжение современный прицел с лазерным дальномером и тепловизионным каналом. Командир имеет панораму, что позволяет ему вести круговой поиск целей и при необходимости дублировать действия наводчика.

У "пятнадцатого" существенно усилена защита, вес при этом возрос до 35 тонн. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость - более 70 км/ч.

На базе Тип 15 создан экспортный вариант VT5, впервые он был показан в 2016 году.

Шасси нового легкого танка стало основой для 30-тонной боевой машины пехоты VN17 с 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми ракетами третьего поколения HJ-12. Эта БМП также предлагается на экспорт.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россия построит судно для подъема подлодок 13:08
Сербские САУ NORA В-52 будут поддерживать Т-80У и БМП-3 на Кипре 02.10.2019
Появились фото Су-57 с неизвестным оборудованием 01.10.2019
танки
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Находили по дыму: как Миг-21 сбивали F-4 Phantom 11:53
"Реактивный" танк Т-80БВМ оснастили системой управления огнем от Т-90 01.10.2019
Видео: Leopard 2 не справился с преодолением возвышенности в Швеции 01.10.2019
Китай
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Атомные субмарины сошлись в подводной дуэли у берегов Камчатки 04:15
До США за 30 минут: баллистическую ракету DF-41 показали в Китае 02.10.2019
Китай впервые показал "убийцу авианосцев" 01.10.2019