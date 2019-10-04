Законопроект Хабаровского края "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики и иные показатели краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели краевого бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов краевого бюджета в сумме 100 668 379,23 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 79 729 212,00 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 20 939 167,23 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 20 673 131,57 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 107 866 971,13 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга края по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 63 031 723,13 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям края в сумме 74 230,00 тыс. рублей;

4) дефицит краевого бюджета в сумме 7 198 591,90 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики и иные показатели краевого бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) общий объем доходов краевого бюджета на 2021 год в сумме 97 783 122,59 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 95 680 848,70 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы на 2021 год в сумме 83 220 919,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 85 850 936,00 тыс. рублей, безвозмездные поступления на 2021 год в сумме 14 562 203,59 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 829 912,70 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2021 год в сумме 14 296 167,93 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 003 545,96 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2021 год в сумме 103 890 669,64 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 400 000,00 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 101 184 808,53 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 800 000,00 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга края по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 68 997 281,16 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям края в сумме 74 230,00 тыс. рублей, и верхний предел государственного внутреннего долга края по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 74 341 628,77 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям края в сумме 0,00 тыс. рублей;

4) дефицит краевого бюджета на 2021 год в сумме 6 107 547,05 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 503 959,83 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между краевым бюджетом и местными бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона Хабаровского края от 25 июля 2007 года № 133 "О бюджетном процессе в Хабаровском крае" установить, что:

1) в доходы краевого бюджета зачисляются:

а) задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам субъектов Российской Федерации: налогу на имущество предприятий, налогу с продаж, сбору на нужды образовательных учреждений, взимаемому с юридических лиц, прочим налогам и сборам - по нормативу 100 процентов;

б) доходы от оказания краевыми казенными учреждениями платных услуг и иной приносящей доход деятельности, средства безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, доходы от погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2011 года, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой государственной собственности и переданного в оперативное управление краевым бюджетным учреждениям, доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации, а также иные неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, по которым нормативы распределения между уровнями бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

2) в доходы бюджетов городских округов и муниципальных районов края зачисляются задолженность и перерасчеты по отмененным местным налогам, сборам и иным обязательным платежам: налогу на рекламу, курортному сбору, целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, лицензионному сбору за право торговли спиртными напитками, прочим налогам и сборам - по нормативу 100 процентов.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов края от налога на доходы физических лиц на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в местные бюджеты на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита краевого бюджета

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему закону;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, закрепляемые за ними источники финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 4. Доходы краевого бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы краевого бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

Статья 5. Нормативы отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет краевыми государственными унитарными предприятиями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить краевым государственным унитарным предприятиям, получившим в отчетном финансовом году доходы в виде арендной платы за пользование краевым государственным имуществом, норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за отчетный финансовый год в размере 65 процентов.

Остальным краевым государственным унитарным предприятиям установить норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за отчетный финансовый год в размере 20 процентов.

2. Установить краевым государственным унитарным предприятиям, указанным в части 1 настоящей статьи, направившим в отчетном финансовом году не менее 80 процентов чистой прибыли на финансирование вложений в объекты основных производственных средств, норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за отчетный финансовый год в размере 10 процентов.

Статья 6. Бюджетные ассигнования краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить в составе общего объема расходов краевого бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего закона:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам края, не включенным в государственные программы края направлениям деятельности органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами, наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов краевого бюджета на очередной финансовый год (далее - непрограммные направления деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему закону;

2) ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов краевого бюджета на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему закону;

4) распределение по главным распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему закону;

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 12 341 233,93 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12 347 698,73 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 12 288 377,43 тыс. рублей;

6) размер резервного фонда Правительства края на 2020 год в сумме 69 831,21 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 69 831,23 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 69 831,23 тыс. рублей;

7) объем Резервного фонда края на 2020 год в сумме 321 488,76 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 335 568,22 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 346 173,13 тыс. рублей;

8) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда края на 2020 год в сумме 5 928 104,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 701 760,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 721 543,00 тыс. рублей;

9) объем бюджетных ассигнований, зарезервированных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории края, на 2020 год в сумме 19 546,78 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13 712,28 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 13 243,59 тыс. рублей;

10) объем бюджетных ассигнований, зарезервированных на обеспечение повышения оплаты труда работников бюджетной сферы края на 2020 год в сумме 1 397 946,73 тыс. рублей;

11) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий края по возможным гарантийным случаям в 2020 году в сумме 6 185,83 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 6 185,83 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 6 185,83 тыс. рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого бюджета

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) края на 2020 год в сумме 694 659,54 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 753 667,76 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 629 087,00 тыс. рублей и их распределение согласно приложению 14 к настоящему закону.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 0,99.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений края по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений края полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в сумме 55,24 рубля на одного жителя, на 2021 год в сумме 57,39 рубля на одного жителя и на 2022 год в сумме 59,63 рубля на одного жителя.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений края по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений края полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в сумме 30,73 рубля на одного жителя, на 2021 год в сумме 31,93 рубля на одного жителя и на 2022 год в сумме 33,17 рубля на одного жителя.

3. Утвердить объем иных дотаций на частичную компенсацию расходов местных бюджетов на оплату труда и оплату коммунальных услуг на 2020 год в сумме 3 014 878,43 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 830 912,04 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 774 711,47 тыс. рублей и их распределение согласно приложению 15 к настоящему закону.

4. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год в сумме 385 847,73 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 362 919,78 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 377 847,77 тыс. рублей, в том числе на исполнение городским округом "Город Хабаровск" функций административного центра Хабаровского края в соответствии с Законом Хабаровского края от 23 апреля 1996 г. № 43 "О статусе города Хабаровска - административного центра Хабаровского края" на 2020 год в сумме 38 584,77 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем субсидий местным бюджетам:

1) на 2020 год в сумме 4 532 428,30 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 4 209 127,84 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 529 183,39 тыс. рублей.

6. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 - 2022 годы согласно приложению 16 к настоящему закону.

7. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по:

1) обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, на 2020 год в сумме 270 501,71 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 270 501,71 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 848 162,62 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему закону;

2) организации доставки детей оленеводов в период каникул к родителям в населенные пункты, расположенные в отдаленных и труднодоступных местностях края, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на территории края, и обратно к месту учебы на 2020 год в сумме 7 364,00 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 7 098,20 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7 098,20 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему закону;

3) поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае, на 2020 год в сумме 10 000,00 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 10 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 10 000,00 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему закону;

4) обеспечению питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей из числа коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых ведут кочевой образ жизни, на 2020 год в сумме 2 101,02 тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 2 042,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 974,22 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему закону.

8. Утвердить объем субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по:

1) поддержанию работоспособности и развитию технических средств обеспечения безопасности граждан в общественных местах на 2020 год в сумме 16 865,48 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 16 522,76 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 15934,11 тыс. рублей;

2) капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 2020 год в сумме 105 203,12 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 90 306,98 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 75 299,97 тыс. рублей;

3) комплексному освоению и развитию территорий края в целях жилищного строительства на 2020 год в сумме 158 106,93 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 190 603,95 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 192 575,34 тыс. рублей;

4) осуществлению капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на 2021 год в сумме 550,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме550,00 тыс. рублей;

5) предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых помещений или создание объектов индивидуального жилищного строительства на 2020 год в сумме 328 210,10 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 180 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 180 000,00 тыс. рублей;

6) предоставлению социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности края, на приобретение (изготовление, доставку) строительных материалов, конструкций и изделий на 2020 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей;

7) реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на 2020 год в сумме 18 023,31 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 18 113,43 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 18 150,67 тыс. рублей;

8) строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2020 год в сумме 1 091 663,06 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 354 530,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 10 000,00 тыс. рублей;

9) капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2020 год в сумме 934 688,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 159 648,50 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 276 547,09 тыс. рублей;

10) приобретению специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021 год в сумме 30 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 30 000,00 тыс. рублей;

11) проведению мероприятий туристической (событийной) направленности на 2020 год в сумме 200,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 200,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 200,00 тыс. рублей;

12) созданию условий для обеспечения услугами торговли жителей поселений, входящих в состав муниципальных образований края с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), на 2020 год в сумме 19 655,34 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 103,11 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 18 469,07 тыс. рублей;

13) организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих на 2020 год в сумме 3 600,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 500,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 500,00 тыс. рублей;

14) реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 2020 год в сумме 2 100,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 100,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 100,00 тыс. рублей;

15) проведению мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на 2020 год в сумме 4 000,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 800,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 616,52 тыс. рублей;

16) выполнению комплексных кадастровых работ на 2020 год в сумме 1 305,70 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 305,70 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 305,70 тыс. рублей;

17) подготовке документации по планировке территории для предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на 2020 год в сумме 1 000,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 000,00 тыс. рублей;

18) по реализации мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2020 год в сумме 881,33 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 856,57 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 828,15 тыс. рублей;

19) поддержке пчеловодства на 2020 год в сумме 576,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 560,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 541,8 тыс. рублей;

20) оказанию поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок на 2020 год в сумме 10 571,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 274,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 933,00 тыс. рублей;

21) поддержке садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ на 2020 год в сумме 4 000,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 000,00 тыс. рублей;

22) реализации на территории городских и сельских поселений края проектов развития муниципальных образований края, основанных на местных инициативах граждан, на 2020 год в сумме 48 118,13 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 46 653,84 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 44 972,61 тыс. рублей;

23) реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности на 2020 год в сумме 17 298,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 16 812,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 16 254,00 тыс. рублей;

24) реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на 2020 год в сумме 423 203,23 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 421 403,47 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 434 635,78 тыс. рублей;

25) созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности края, условий для занятий физической культурой и спортом на 2020 год в сумме 1 507,11 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 265,42 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 988,48 тыс. рублей;

26) возмещению части затрат по сохранению или наращиванию поголовья северных оленей на 2020 год в сумме 1 441,50 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 401,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 354,50 тыс. рублей;

27) развитию сельскохозяйственной кооперации на 2020 год в сумме 15 376,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14 944,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 14 448,00 тыс. рублей;

28) реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год в сумме 80 000,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 200 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 200 000,00 тыс. рублей;

29) разработке градостроительной документации муниципальных образований края на 2020 год в сумме 24 600,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 24 120,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 24 120,00 тыс. рублей;

30) реализации мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных общеобразовательных организаций системами водоснабжения и канализации, теплыми санитарно-гигиеническими помещениями на 2020 год в сумме 14 927,73 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12 526,21 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 791,56 тыс. рублей;

31) обеспечению первичных мер пожарной безопасности с целью реализации мероприятий по приобретению пожарных водоемов на территории муниципальных образований на 2020 год в сумме 3 000,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 000,00 тыс. рублей;

32) созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на 2020 год в сумме 43 641,39 тыс. рублей;

33) капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2021 год в сумме 50 000,00 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100 000,00 тыс. рублей;

34) строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, на 2021 год в сумме 182 282,00 тыс. рублей и 2022 год в сумме 230 906,90 тыс. рублей;

35) поддержке творческой деятельности и укреплению материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2020 год в сумме 5 673,81 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 766,00 тыс. рублей;

36) обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год в сумме 13 535,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 369,40 тыс. рублей;

37) поддержке отрасли культуры на 2020 год в сумме 2 013,35 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 55 341,4 тыс. рублей;

38) оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2020 год в сумме 52 608,98 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 320,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7 320,00 тыс. рублей;

39) реализации мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных образовательных организаций элементами систем безопасности на 2020 год в сумме 19 220,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 18 680,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 18 060,00 тыс. рублей;

40) проведению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории муниципальных образованиях края на 2020 год в сумме 1 770,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 770,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 770,00 тыс. рублей;

41) приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2021 год в сумме 27 835,06 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 278,35 тыс. рублей;

42) закупке комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ на 2020 год в сумме 8 691,79 тыс. рублей;

43) закупке спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва на 2020 год в сумме 6 112,62 тыс. рублей;

44) обеспечение первичных мер пожарной безопасности для организации оповещения населения о пожаре на 2020 год в сумме 500,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 500,00 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 500,00 тыс. рублей;

45) адресной финансовой поддержке муниципальных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, на 2020 год в сумме 7 145,36 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 145,36 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7 124,88 тыс. рублей;

46) обеспечению уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки на 2020 год в сумме 24 254,57 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 25 001,23 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 25 778,02 тыс. рублей;

47) повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений на 2020 год в сумме 528 651,25 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 528 582,52 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 529 980,05 тыс. рублей;

48) обеспечению мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на 2020 год в сумме 178 521,78 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 149 791,62 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 117 113,80 тыс. рублей.

9. Утвердить общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований края:

1) на 2020 год в сумме 6 609 740,59 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 6 507 700,40 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 411 273,12 тыс. рублей.

10. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти края, установленных:

1) Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" на 2020 год в сумме 40 353,90 тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 40 985,50 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 40 985,50 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему закону;

2) Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" на 2020 год в сумме 1 396,70 тыс. рублей согласно приложению 27 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 1 463,30 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 463,30 тыс. рублей согласно приложению 28 к настоящему закону;

3) Законом Хабаровского края от 19 января 2005 года № 248 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2020 год в сумме 28 962,16 тыс. рублей согласно приложению 29 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 28 920,30 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 29 021,62 тыс. рублей согласно приложению 30 к настоящему закону;

4) Законом Хабаровского края от 29 сентября 2005 года № 301 "О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" на 2020 год в сумме 122 740,50 тыс. рублей согласно приложению 31 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 101 759,30 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 101 759,30 тыс. рублей согласно приложению 32 к настоящему закону;

5) Законом Хабаровского края от 26 октября 2005 года №306 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" на 2020 год в сумме 9 369,08 тыс. рублей согласно приложению 33 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 9 369,08 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 369,08 тыс. рублей согласно приложению 34 к настоящему закону;

6) Законом Хабаровского края от 30 ноября 2005 года № 312 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета" на 2020 год в сумме 19 205,90 тыс. рублей согласно приложению 35 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 19 954,91 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 20 733,20 тыс. рублей согласно приложению 36 к настоящему закону;

7) Законом Хабаровского края от 30 ноября 2005 года № 319 "О наделении органов местного самоуправления Николаевского муниципального района государственными полномочиями Хабаровского края по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Хабаровского края" на 2020 год в сумме 2 069,3 тыс. рублей согласно приложению 37 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 2 069,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 069,3 тыс. рублей согласно приложению 38 к настоящему закону;

8) Законом Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 143 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения" на 2020 год в сумме 1 409 439,72 тыс. рублей согласно приложению 39 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 1 438 751,74 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 494 334,23 тыс. рублей согласно приложению 40 к настоящему закону;

9) Законом Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 150 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению" на 2020 год в сумме 3 242 335,51 тыс. рублей согласно приложению 41 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 3 213 023,49 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 157 441,00 тыс. рублей согласно приложению 42 к настоящему закону;

10) Законом Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования" на 2020 год в сумме 1 123 712,27 тыс. рублей согласно приложению 43 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 1 040 719,07 тыс. рублей согласно приложению 44 к настоящему закону и на 2022 год в сумме 942 896,52 тыс. рублей согласно приложению 45 к настоящему закону;

11) Законом Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 154 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению" на 2020 год в сумме 23 816,02 тыс. рублей согласно приложению 46 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 24 662,60 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 25 543,04 тыс. рублей согласно приложению 47 к настоящему закону;

12) Законом Хабаровского края от 25 ноября 2009 года № 276 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по государственному управлению охраной труда" на 2020 год в сумме 15 904,94 тыс. рублей согласно приложению 48 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 15 904,94 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 15 904,94 тыс. рублей согласно приложению 49 к настоящему закону;

13) Законом Хабаровского края от 24 ноября 2010 года № 49 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях" на 2020 год в сумме 21 799,36 тыс. рублей согласно приложению 50 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 21 799,36 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 21 799,36 тыс. рублей согласно приложению 51 к настоящему закону;

14) Законом Хабаровского края от 23 ноября 2011 года № 146 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" на 2020 год в сумме 11 308,42 тыс. рублей согласно приложению 52 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 10 990,70 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 10 625,92 тыс. рублей согласно приложению 53 к настоящему закону;

15) Законом Хабаровского края от 23 апреля 2014 года № 357 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги" на 2020 год в сумме 137 010,74 тыс. рублей согласно приложению 54 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 137 010,74 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 137 010,74 тыс. рублей согласно приложению 55 к настоящему закону;

16) Законом Хабаровского края от 11 марта 2015 года № 42 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность)" на 2020 год в сумме 400 316,07 тыс. рублей согласно приложению 56 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 400 316,07 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 400 316,07 тыс. рублей согласно приложению 57 к настоящему закону.

11. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам:

1) на 2020 год в сумме 13 265 165,19 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 13 269 958,10 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 13 228 746,33 тыс. рублей.

12. Утвердить распределение субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год в сумме 10 005 894,32 тыс. рублей согласно приложению 58 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 10 021 127,59 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 990 747,32 тыс. рублей согласно приложению 59 к настоящему закону.

13. Утвердить распределение субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2020 год в сумме 3 106 456,36 тыс. рублей согласно приложению 60 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 3 103 963,47 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 101 128,06 тыс. рублей согласно приложению 61 к настоящему закону.

14. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края на:

1) проведение мероприятий в сфере культуры и образования на 2020 год в сумме 39 347,56 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 33 502,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 26 772,84 тыс. рублей;

2) предоставление грантов городским округам и муниципальным районам края в целях поощрения за повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, в том числе по увеличению налогового потенциала, на 2020 год в сумме 37 424,95 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 36 365,04 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 35 098,11 тыс. рублей;

3) предоставление грантов муниципальным образованиям края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления, на 2020 год в сумме 75 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 75 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 75 000,00 тыс. рублей;

4) премирование победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований края на 2020 год в сумме 1 015,00 тыс. рублей.

15. Утвердить объем субвенций, предоставляемых Министерству внутренних дел Российской Федерации на осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях, на 2020 год в сумме 1 841,66 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 841,66 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 670,00 тыс. рублей.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий, предоставляются на условиях возмездности и возвратности.

Определить общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели в 2020 году в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2020 года в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2021 года в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2022 года в сумме 97 180,50 тыс. рублей.

Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в абзаце первом настоящей части, в размере 0,1 процента годовых.

2. Установить, что обеспечение исполнения обязательств муниципальных образований края по возврату бюджетных кредитов и уплате процентных платежей по ним, указанных в части 1 настоящей статьи, не предусматривается.

Порядок предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам устанавливается Правительством края.

3. Установить, что Правительство края вправе провести в 2020 году реструктуризацию денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований края в отношении бюджетных кредитов, выданных из краевого бюджета для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий, при соблюдении следующих основных условий:

1) отсутствие у муниципального образования края возможности своевременного погашения бюджетного кредита, подтвержденное в соответствии с правилами (основаниями, условиями и порядком) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам);

2) заключение дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности, предусматривающих обязательства муниципального образования края по погашению задолженности равными долями ежегодно в течение 2021-2023 годов, а также возможность ее досрочного погашения;

3) за пользование средствами краевого бюджета взимается плата в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурированных денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам).

Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований края в отношении бюджетных кредитов, выданных из краевого бюджета, устанавливаются Правительством края.

Статья 9. Предоставление государственных гарантий края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить программу государственных гарантий края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 62 к настоящему закону.

Статья 10. Государственные внутренние заимствования края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований края на 2020 год согласно приложению 63 к настоящему закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 64 к настоящему закону.

2. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга края на 2020 год в сумме 4 152 094,27 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 395 142,61 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 548 067,46 тыс. рублей.

Статья 11. Источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2020 год согласно приложению 65 к настоящему закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 66 к настоящему закону.

Статья 12. Особенности исполнения краевого бюджета

1. В ходе исполнения краевого бюджета изменения в сводную бюджетную роспись вносятся министерством финансов края без внесения изменений в настоящий закон:

1) в случае изменения принципов назначения, структуры, порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации;

2) в случае распределения (перераспределения) бюджетных ассигнований, зарезервированных по подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями (государственными программами края и непрограммными направлениями деятельности) и группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории края;

3) на сумму экономии бюджетных ассигнований в результате проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края;

4) на сумму экономии по использованию в текущем финансовом году и плановом периоде бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета в соответствующем финансовом году на оказание государственных услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе (группе и подгруппе) видов расходов классификации расходов бюджетов не превышает 10 процентов;

5) в случае использования остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также остатков неиспользованных бюджетных ассигнований, источником формирования которых являются средства федерального бюджета целевого характера (включая бюджетные кредиты), безвозмездные поступления от юридических и физических лиц;

6) в случае исполнения представлений (предписаний) органа (должностного лица), осуществляющего государственный финансовый контроль;

7) в случае изменения расходных обязательств края и (или) принятия нормативных правовых актов Губернатора края и Правительства края;

8) в случае изменения и (или) перераспределения объемов межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, и иных безвозмездных поступлений;

9) на сумму, не превышающую остатков не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

10) на сумму экономии субвенций местным бюджетам, сложившейся в связи с прекращением осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

11) на сумму выплат, сокращающих дефицит краевого бюджета и (или) долговые обязательства края за счет экономии бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам края и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;

12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на возмещение расходов на погребение в случае смерти государственного гражданского служащего края, в том числе после выхода его на пенсию с государственной гражданской службы края, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета на их содержание;

13) в случае доведения федеральными органами исполнительной власти, которым как главным распорядителям средств федерального бюджета утверждены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление межбюджетных трансфертов, полномочия по перечислению которых в краевой бюджет передаются Управлению Федерального казначейства по Хабаровскому краю, лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств краевого бюджета;

14) на сумму средств, уплаченных заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе объектов регионального уровня, поступивших сверх объемов, утвержденных настоящим законом;

15) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на выплаты, осуществляемые на основании частей 3.1, 3.2 статьи 37 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", статей 178, 318 Трудового кодекса Российской Федерации, лицам, уволенным соответственно из государственных органов края, казенных учреждений края, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств краевого бюджета;

16) в случае распределения в соответствии с решением Правительства края бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями;

17) в случае увеличения бюджетных ассигнований главным распорядителям средств краевого бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам края и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов за счет экономии бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, предусмотренных на исполнение судебных актов судебных органов;

18) в случае сокращения предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в установленном порядке на основании решения министерства финансов края о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов;

19) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обслуживание;

20) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на предоставление единовременного пособия в возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью оперативных работников Противопожарной службы Хабаровского края и спасателей, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету Правительства края по гражданской защите;

21) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между государственными учреждениями края в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета, на основании решения Правительства края о создании, ликвидации, реорганизации государственных учреждений края;

22) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита краевого бюджета в ходе исполнения краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита краевого бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

23) на сумму средств в объеме остатка субсидий, предоставленных в 2019 году краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, образовавшегося в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), а также остатка субсидий указанным учреждениям на иные цели, в отношении которого в установленном порядке не подтверждено наличие потребности в направлении данных субсидий на те же цели в 2020 году;

24) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из краевого бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов, в случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о наличии потребности в соответствующих межбюджетных трансфертах;

25) на сумму средств, направляемых на проведение специальной оценки условий труда по предупредительным мерам по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников краевых государственных учреждений в пределах средств, поступивших на указанные цели из Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

26) на сумму средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет при невыполнении обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета;

27) в случае изменения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства края, финансовое обеспечение которого осуществляется в том числе за счет средств федерального бюджета, для исполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

28) в случае изменения перечня краевых адресных инвестиционных проектов в части объектов капитального строительства краевой государственной собственности, финансируемых за счет средств краевого бюджета;

29) в случае создания или переименования главного распорядителя средств краевого бюджета;

30) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление указанных субсидий, в случае принятия главным распорядителем бюджетных средств решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях;

31) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим законом;

32) в случае изменения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе в форме межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям края (за исключением субсидий бюджетам муниципальных образований, распределение которых утверждается настоящим законом), в целях осуществления расходов, обеспечивающих достижение целей, целевых показателей и выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) транспортного обслуживания населения края в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении;

2) производства сельскохозяйственной продукции (работ, услуг);

3) строительства объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития края;

4) осуществления функций по управлению территориями опережающего социально-экономического развития края;

5) производства, публикации и распространения информационных материалов целевого назначения в средствах массовой информации;

6) разработки и обустройства объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма;

7) оказания адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в крае;

8) создания и (или) развития индустриальных (промышленных) парков;

9) оказания мер поддержки, включая компенсации и иные выплаты, гражданам, привлекаемым для трудоустройства из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов;

10) оказания гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг, поставщиками социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг края, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа);

11) распространения продукции средств массовой информации посредством телевизионного вещания и (или) радиовещания на территории края;

12) сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве;

13) предоставления отдельным категориям граждан жилищных (ипотечных) кредитов по льготной процентной ставке;

14) предоставления дошкольного образования;

15) выполнения работ по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой собственности;

16) организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

17) оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, находившихся в краевой государственной собственности на дату приватизации первого жилого помещения в них, в которых на указанную дату требовалось проведение капитального ремонта.

Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета, предусмотренных настоящей частью, утверждается Правительством края.

3. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в краевой бюджет, используются на цели, указанные при их перечислении.

4. Доходы от погашения задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2011 года, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой государственной собственности и переданного в оперативное управление краевым бюджетным учреждениям, зачисленные на лицевые счета краевых бюджетных учреждений, открытые им в территориальном органе Федерального казначейства, после уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах перечисляются ими в доход краевого бюджета.

Для учета в доходах краевого бюджета доходов, указанных в настоящей части, применяется код классификации доходов бюджета используемый для учета доходов от аренды имущества, переданного в оперативное управление казенным учреждениям.

5. Установить, что объем суммы согласованных министерством финансов края решений о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в краевой бюджет, платежей за использование краевого государственного имущества и решений о предоставлении рассрочки оплаты за реализованное краевое государственное имущество не должен превышать 1 процент утвержденного на текущий финансовый год объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета, с учетом переходящих платежей по решениям, согласованным до 01 января текущего финансового года.

6. Остатки средств краевого бюджета на начало текущего финансового года:

1) в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов краевого бюджета текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения краевого бюджета в текущем финансовом году;

2) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

3) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление из краевого бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о наличии потребности в соответствующих межбюджетных трансфертах направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные цели;

4) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Перечень межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2020 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством края.

Установить, что главные распорядители средств краевого бюджета принимают решения о передаче в 2020 году Управлению Федерального казначейства по Хабаровскому краю полномочий получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, указанный в абзаце первом настоящей части.

8. Установить, что в 2020 году средства, полученные в результате экономии бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, направляются на покрытие дефицита краевого бюджета в порядке и размере, установленных Правительством края.

9. Установить, что субсидии из краевого бюджета предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в случаях:

1) предоставления дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

2) предоставления услуг в сфере охраны здоровья граждан;

3) развития и популяризации физической культуры и спорта;

4) поддержки детских и молодежных общественных объединений;

5) реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;

6) возмещения расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями, с обеспечением участия их представителей в мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней;

7) развития центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для активизации внешнеторгового сотрудничества края;

8) создания и развития инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения края;

9) содействия созданию и развитию инновационной инфраструктуры;

10) оказания поддержки общественным объединениям пожарной охраны;

11) оказания гражданам социальных услуг;

12) осуществления деятельности по социальной защите отдельных категорий граждан;

13) осуществления комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача;

14) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства края, в том числе на осуществление деятельности по:

а) развитию системы микрофинансирования в крае в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства края к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства края;

б) предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитам, займам, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской гарантии;

в) созданию условий для развития инновационной деятельности, в том числе формирования кластерных инициатив, создания и обеспечения деятельности объектов инновационной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства;

г) оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства края;

15) внесения имущественного взноса на осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом некоммерческой организации;

16) внесения членского взноса в ассоциации, членом которых является край;

17) предоставления услуг в сфере образования;

18) оказания адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в крае;

19) обеспечения безопасности людей на водных объектах края.

Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается Правительством края.

10. Общий объем средств краевого бюджета, предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, определяется на основании предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) края исходных данных о планируемых объемах комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов, включенных в перечень кадастровых кварталов, утвержденный правовым актом уполномоченного Правительством края органа исполнительной власти края, и расчета стоимости таких работ, исходя из их содержания и объема, в порядке, установленном Правительством края.

Распределение средств краевого бюджета, предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, и средств, направленных в краевой бюджет в виде субсидий из федерального бюджета, осуществляется между муниципальными районами (городскими округами) края, прошедшими отбор в порядке, установленном Правительством края.

11. Установить, что за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории края, осуществляется финансирование расходов муниципальных образований края в форме межбюджетных трансфертов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством края.

12. Установить, что из резервного фонда Правительства края может осуществляться финансовое обеспечение непредвиденных расходов в форме межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края, которые предоставляются в порядке, установленном Правительством края.

13. Установить, что за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных министерству финансов края на обеспечение повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, осуществляется распределение (перераспределение) по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с порядком, утвержденным Правительством края.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией