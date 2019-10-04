"Химки" с победы стартовали в Евролиге

В стартовом матче Евролиги "Химки" на "Арене Мытищи" принимали израильский "Маккаби". Встреча завершилась победой российского клуба со счетом 89:83.

У химчан, которые в нынешнее межсезонье значительно обновили состав, лучшим про традиции стал Алексей Швед. Защитник, пропустивший из-за травм большую часть подготовки к сезону, набрал 22 очка.

В перерыве этого матча один из болельщиков стал счастливым обладателем миллиона рублей. В конкурсе он попал в кольцо с центра площадки.

В пятницу свой первый матч в Евролиге проведет действующий победитель турнира ЦСКА, который в гостях сыграет с "Валенсией". Третий участник от России "Зенит" в гостях пройдет проверку немецкой "Альбой".