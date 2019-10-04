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4 октября 2019 г.

Закон Республики Ингушетия от 02 октября 2019 года № 32-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Ингушетия на 2020 год"

Дата подписания 2 октября 2019 г.
Опубликован 4 октября 2019 г.

Принят Народным Собранием Республики Ингушетия 26 сентября 2019 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить на 2020 года величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Ингушетия в размере 8 846 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Ингушетия М.М.Калиматов

 

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