Копию автомобиля Бэтмена продают в России

На одном из сайтов по продаже автомобилей появилось необычное объявление - копия машины знаменитого героя комиксов из фильма "Бэтмен против Супермена", который вышел на большие экраны в 2016 году.

Приобрести авто можно за 55 миллионов рублей. В комиксах, фильмах, мультсериалах и играх Бэтмобиль изображали по-разному. Версия, которая поступила в продажу, сильно напоминает автомобиль супергероя из игры Batman: Arkham Knight.

Длина Бэтмобиля составляет 6 метров, а ширина - 4 метра. Изначально в нем работала только одна передача, поскольку обычно авто использовали для промоакций. В России машину доработали, сделав автоматические двери и бронированные стекла, а также добавив тепловизор, камеру ночного видения и даже оружейный ствол, который имитирует стрельбу.