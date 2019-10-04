Минск: На какие вопросы ответят белорусы в ходе переписи населения

Дата запуска первого искусственного спутника Земли в середине прошлого века совпала в Беларуси 4 октября со стартом очередной переписи населения, которая выбрала своим девизом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". Предыдущая кампания, напоминает БЕЛТА, проводилась десять лет назад.

Кстати, населению, а по данным статистики в республике сейчас проживает 9 млн 454,1 тысячи человек, предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

На первом этапе можно заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте, если организация использует возможности мобильных участков, сообщили агентству в Национальном статистическом комитете. Правда, отправить анкету по интернету можно только до 18 октября. Кроме того, с сегодняшнего дня начинают работу 644 стационарных участков, которые будут доступны для населения на весь период переписи - до 30 октября.

Что касается традиционных переписчиков, уточняет агентство, то они с планшетом и сумкой со специальным логотипом выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября. При посещении "неблагополучных адресов" переписчиков ради их безопасности будут сопровождать милиционеры.

Первую информацию о численности населения Белстат предоставит в феврале будущего года. Развернутую по социально-демографическим характеристикам, в том числе фактической безработице, - в июле 2020 года, а информацию по самой сложной части опросника - деятельности населения в сфере сельского хозяйства - в июле 2021 года.