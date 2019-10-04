На месячник "открытых дверей" в бронзовый век приглашает Беловежская пуща

Совершить увлекательную прогулку в бронзовый век, окунуться с головой в растительный мир Беловежской пущи приглашает республиканский национальный парк, который все дни октябрьского листопада объявил месячником бесплатного посещения местного археологического музея под открытым небом. Его старожилы уже успели окрестить "щедрым саквояжем восхитительных эмоций".

На древней стоянке человеке в пойме реки Правая Лесная вблизи деревни Каменюки, поясняют кураторы музея, воссоздано городище позднего бронзового - раннего железного веков. К нему от главного входа в национальный парк ведет насыпная дорога, которая, петляя, переходит в деревянную мостовую, проложенную над болотистой местностью. Чуть дальше тропинка упирается в укрепленное городище, окруженное со всех сторон рвами с водой, сторожевой башней, увенчанной частоколом деревянной стены и входными десятиметровыми воротами.

Именно на этом месте, как уже рассказывал "СОЮЗ", белорусские археологи нашли множество свидетельств жизни человека, начиная с каменного века и заканчивая Средневековьем. Воссозданные жилища и хозяйственные сооружения дают представление о домостроительстве, изготовлении орудий труда, гончарных изделий, ткачестве, других ремеслах и промыслах, распространенных на территории Беларуси в древности.

Кстати, здесь под открытым небом любому посетителю готовы предложить самостоятельно вылепить горшок ленточным способом без гончарного круга или сплести корзину методом, которым пользовались двадцать веков назад предки славян, а можно и запросто перетереть зерно на каменной зернотерке.

За летний период, сообщила научный сотрудник национального парка Руслан Книга, белорусский скансен посетило огромное число туристов, в том числе из стран СНГ, Евросоюза и США. Были среди них и археологи из России, Чехии и Польши. Примечательно, что многие из путешественников - велотуристы. Ведь Беловежская пуща не только уникальный природный объект, но и научный храм историко-культурных ценностей.

Стоит добавить, что древнее городище является лишь первым музейным комплексом, планируется, что в перспективе их будет семь. Уже продолжается строительство древнегерманского подворья и славянского поселения, относящихся соответственно к II-IV и V-IX векам нашей эры.