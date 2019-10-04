Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.10.2019,  
11:53
Текст:  Антон Валагин

Находили по дыму: как Миг-21 сбивали F-4 Phantom

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Военные историки до сих пор спорят, кто победил в небе Вьетнама 40 лет назад: советские истребители МиГ-21 или американские F-4 Phantom. Самолеты представляли разные авиационные школы: огромным тяжеловооруженным "Фантомам" противостояли юркие стремительные МиГи.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В США назвали самый мощный самолет российских ВВС

Двухместный F-4 весил почти 19 тонн, Длина истребителя более 20 метров, размах крыльев 12 метров. 10-тонный МиГ-21 с 8-метровым крылом выглядел на его фоне малышом. Но это была весьма грозная малютка: потрясающая маневренность и малая заметность - тонкий силуэт истребителя  терялся в мешанине воздушного боя, - делали самолет очень грозным противником для неповоротливого Phantom.

У того были свои преимущества: два летчика могли одновременно вести наблюдение за обстановкой, маневрировать и управлять оружием. Стандартно на F-4 подвешивали шесть-восемь ракет "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow или AIM-9 Sidewinder. МиГ нес всего две ракеты АА-2, но у него была 23-миллиметровая пушка, показавшая себя весьма ценным средством поражения в ближнем бою. Настолько ценным, что после вьетнамской войны американцы также оснастили Phantom шестиствольной пушкой Vulcan.

Обычной тактикой МиГов было нападение сверху на эскадрильи американских бомбардировщиков, сопровождаемые истребителями. Используя превосходство в скорости, вьетнамские самолеты пикировали сквозь американский строй, попутно поражая несколько самолетов, затем разворачивались и растаскивали американцев на индивидуальные схватки. F-4 был хорошо заметен из-за больших размеров и струй дыма, которые выпускали его двигатели, пишет National Interest.

Счет в небе Вьетнама оказался в пользу МиГов: 103 сбитых F-4 против 66 МиГ-21.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Атомные субмарины сошлись в подводной дуэли у берегов Камчатки 04:15
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны 02.10.2019
В США намерены пересмотреть программу истребителя будущего 30.09.2019
СССР
О чем в 1939 году писал в СССР монгольский лидер Чойбалсан 16.09.2019
События 80-летней давности на реке Халхин-Гол в кинофотодокументах РГАКФД 16.09.2019
истребители
Война нового поколения: в США оценили первый полет "Охотника" с Су-57 01.10.2019
Первый совместный полет Су-57 и ударного "Охотника" сняли на видео 27.09.2019