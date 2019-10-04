Закон Нижегородской области от 02 октября 2019 года № 122-З "О величине прожиточного минимума пенсионера в Нижегородской области на 2020 год"

Принят Законодательным Собранием 26 сентября 2019 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в Нижегородской области на 2020 год в размере 8 689 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Врио Губернатора области Г.С.Никитин

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