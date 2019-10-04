Обвиненная в растратах помощница Де Ниро обвинила его в сексизме

Бывшая помощница 76-летнего лауреата "Оскара", американского актера и продюсера Роберта Де Ниро Грэм Чейз Робинсон, ранее обвиненная компанией Де Ниро в растратах и непрофессионализме, в ответ обвинила самого Де Ниро в сексизме, эксплуатации по половому признаку и в еще некоторых удивительных вещах. Заклеймив экс-работодателя в косности, неактуальной архаичности и в том, что он не создал для нее здоровой рабочей атмосферы.

Как пишет Variety, приводя сканы соответствующих бумаг, ранее, в августе, компания Де Ниро подала иск против Робинсон на шесть миллионов долларов, обвинив ее в растрате денег фирмы и том, что она игнорировала свои служебные обязанности, дни напролет проводя за просмотром контента Netflix - на рабочем месте. Например, как-то она за четыре дня посмотрела 55 серий "Друзей" подряд.

В ответ женщина обвинили актера в сексизме, указывая, что он обзывал ее последними словами, отказывается придерживаться прогрессивных взглядов, и вообще она - жертва. В качестве компенсации причиненных мук бедняга требует теперь с Де Ниро двенадцать миллионов долларов.

"Роберт Де Ниро - это тот, кто цеплялся за старые нравы. Он не принимает идею, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным. Ему все равно, что дискриминация по признаку пола на рабочем месте нарушает закон. Мисс Робинсон - жертва такого отношения", - сказано в иске.

При этом следует обстоятельное перечисление всех реплик и высказывай Де Ниро. В частности, по словам экс-сотрудницы, как-то актер предположил, что у Робинсон есть собственный рецепт "Виагры" и предложил провести презентацию препарата в офисном туалете. Следом порекомендовав Робинсон искусственно оплодотворить себя, используя для этой цели сперму женатого коллеги. И так далее.

Сама же истица категорически отрицает все обвинения, выдвинутые в отношении нее компанией. В том числе в необоснованных растратах сотен тысяч долларов на поездки и деликатесы.