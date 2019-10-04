Песков: Информационная атака со стороны США не ослабевает

Медийная атака со стороны США ведется в постоянном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Кремль не фиксирует (усиления медийной атаки со стороны США)", - цитирует ТАСС слова Пескова. Он уточнил при этом, что "атака не ослабевает, ведется постоянно".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении создать новое СМИ, которое будет вещать за рубеж и заменит CNN.

По мнению американского лидера, CNN сильно вредит США. "Нам действительно стоит что-то с этим делать", - подчеркнул Трамп.