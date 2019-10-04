Гендиректор Большого театра прокомментировал информацию об изменении устава

Прямая речь

Владимир Урин: Министерство культуры обсуждало со мной этот вопрос. Учитывая те серьезные финансовые потоки, которые идут в Большом театре, и то, что я своим заместителям доверяю подпись финансовых документов по их направлениям, Министерство культуры обратилось ко мне с предложением согласовывать кандидатуры в заместители. Но на самом деле, хотя такого пункта и не было в Уставе Большого театра, я всегда, когда назначал заместителя, согласовывал его кандидатуру с Минкультом. Почему? Потому что замы непосредственно работают с Министерством культуры по целому ряду вопросов, и там, конечно, должны знать, кто ведет те или иные направления деятельности Большого театра. Тем более, что основные замы исполняют мои обязанности во время моего отсутствия. Так что это абсолютно логичное решение нашего Учредителя, являющееся реальной практикой наших взаимоотношений.

Речь идет только о ваших заместителях, а не о руководителях творческого состава?

Владимир Урин: Да, речь идет только о заместителях генерального директора, тех, кто ведет основные направления: это заместители по финансам, по постановочно-производственному комплексу, по продюсерской деятельности, по вопросам работы со зрителем, по продаже билетов, по строительным и инженерным вопросам и т.д.. Кроме того, в связи со строительством филиала Большого театра в Калининграде речь идет и об утверждении Министерством культуры руководителя этого филиала. Учитывая, что все ключевые кадровые решения я и прежде утверждал с Минкультом, формально с появлением нового пункта в Уставе для нас ничего не изменится.