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04.10.2019 15:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Гендиректор Большого театра прокомментировал информацию об изменении устава

Текст: Ирина Муравьева
О том, что готовятся изменения в Уставе Большого театра в пункте кадровых решений, стало известно из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов. В проекте, в частности, говорится, что назначения и отставки в филиалах Большого театра, а также заместителей генерального директора Большого театра будут согласовываться теперь с Министерством культуры РФ. В действующем Уставе театра данный пункт прописан не был. По мнению разработчиков проекта, нововведение соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и положениям других международных договоров РФ. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин прокомментировал эту новость для "Российской газеты":
Фото: Сергей Куксин Фото: Сергей Куксин
Фото: Сергей Куксин
Прямая речь

Владимир Урин: Министерство культуры обсуждало со мной этот вопрос. Учитывая те серьезные финансовые потоки, которые идут в Большом театре, и то, что я своим заместителям доверяю подпись финансовых документов по их направлениям, Министерство культуры обратилось ко мне с предложением согласовывать кандидатуры в заместители. Но на самом деле, хотя такого пункта и не было в Уставе Большого театра, я всегда, когда назначал заместителя, согласовывал его кандидатуру с Минкультом. Почему? Потому что замы непосредственно работают с Министерством культуры по целому ряду вопросов, и там, конечно, должны знать, кто ведет те или иные направления деятельности Большого театра. Тем более, что основные замы исполняют мои обязанности во время моего отсутствия. Так что это абсолютно логичное решение нашего Учредителя, являющееся реальной практикой наших взаимоотношений.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Речь идет только о ваших заместителях, а не о руководителях творческого состава?

Владимир Урин: Да, речь идет только о заместителях генерального директора, тех, кто ведет основные направления: это заместители по финансам, по постановочно-производственному комплексу, по продюсерской деятельности, по вопросам работы со зрителем, по продаже билетов, по строительным и инженерным вопросам и т.д.. Кроме того, в связи со строительством филиала Большого театра в Калининграде речь идет и об утверждении Министерством культуры руководителя этого филиала. Учитывая, что все ключевые кадровые решения я и прежде утверждал с Минкультом, формально с появлением нового пункта в Уставе для нас ничего не изменится.

Культура Театр Музыкальный театр Правительство Минкультуры Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Законопроекты и комментарии
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