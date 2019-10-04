Липецкие сыровары представили область на фестивале "Золотая осень"

Продукция сыроваров Липецкой области вошла в число товаров, представленных на Красной площади в Москве, где сегодня открывается Национальный гастрономический фестиваль "Золотая осень". Это совместный проект Минсельхоза России и Правительства Москвы.

На главной площади страны появились плодовые сады, пастбища со скульптурами животных и другие арт-объекты, формирующие экспозицию сельского хозяйства России в миниатюре. Основной зоной фестиваля является ярмарка, на которой представлены региональные продовольственные бренды.

Свыше 100 сельхозпроизводителей из 50 регионов привезли свои лучшие товары: молочную, мясную и рыбную продукцию, овощи, фрукты, ягоды, кондитерские изделия, мед. Липецкую область представляют ЗАО СХП "Дружба" Лебедянского района и СППК "Раненбургские сыровары" из Чаплыгинского района. Обе компании специализируются на производстве сыров европейского качества.

Национальный гастрономический фестиваль "Золотая осень" продлится до 13 октября. Запланировано свыше тысячи мероприятий: гастрономические шоу, кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, концерты.

"У Липецкой области большой аграрный потенциал. Из года в год наши сельхозпроизводители подтверждают свои высокие достижения и достойно представляют свои товары на престижных ярмарках и выставках", - прокомментировал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Гости фестиваля смогут посетить музей сельхозтехники и оценить ее эволюцию от самых первых машин до современного комбайна. Кроме того, посетители фестиваля узнают о технологиях точного сельского хозяйства, агро-дронах, использовании больших данных в АПК и в целом о современном облике агропромышленного комплекса.