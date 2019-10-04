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04.10.2019 12:35
Проект: В регионах

На Нововоронежской АЭС назвали юбилейные достижения

По объему экономики последние пять лет Воронежская область стабильно входит в тройку регионов-лидеров среди субъектов ЦФО. Объем валового регионального продукта (ВРП) увеличился с 564 млрд. рублей (2012 год) до 970 млрд. рублей (2018 год). За этот период ВРП в абсолютном выражении увеличился в 1,7 раза. В сопоставимой оценке (без учета инфляционной составляющей) рост ВРП к уровню 2012 года составил 112,6% (по РФ - 100,4%).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Существенный вклад в обеспечение устойчивых темпов экономического роста внесли все базовые отрасли региона.

Одним из крупнейших промышленных предприятий Воронежской области является филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станции". Это межрегиональный центр на 90% обеспечивающий электроэнергией Воронежскую область. Это первая в мире АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Всего на нововоронежской площадке построено семь энергоблоков. Три из них с реакторами ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 стали головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969г., третий - в 1971г., четвертый - 1972г., пятый - 1980г., шестой - 2017г. В настоящее время в эксплуатации находятся три энергоблока. Энергоблоки № 1, № 2 остановлены в 1984 и 1990гг. соответственно. Энергоблок № 3 остановлен в 2016 году для вывода из эксплуатации и находится в режиме хранения топлива в бассейне выдержки.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже обсудили вопросы снабжения АЭС

Одно из ключевых событий в атомной энергетике России и мира произошло на Нововоронежской АЭС в 2017 году - инновационный энергоблок №6 с реактором ВВЭР-1200 поколения "3+" введен в промышленную эксплуатацию, а в ноябре 2019 г. планируется ввод в эксплуатацию третьего в России и второго на НВ АЭС инновационного энергоблока. В связи с этим прогнозируется увеличение выработки электроэнергии в 2020г. на 76 % по сравнению с 2016 годом.

Нововоронежская АЭС является одним из крупнейших налогоплательщиков Воронежской области. В 2016 году налоговые отчисления НВАЭС в бюджет Воронежской области составили около 2 млрд. руб. (3,3% от общего объема налоговых поступлений в областной бюджет). После ввода в промышленную эксплуатацию энергоблока №6 НВ АЭС объем налоговых отчислений в 2018 году увеличился до 9,2 млрд. руб. (13,7% от общего объема налоговых поступлений в областной бюджет).

Очевидно, что результатом реализации проекта по строительству и вводу в промышленную эксплуатацию энергоблока №6 Нововоронежской АЭС является увеличение объема налоговых отчислений в областной бюджет.

Фото: Нововоронежская АЭС
На Нововоронежской АЭС прошло заседание Совета МТО

Ввод энергоблока №7 в эксплуатацию повысит суммарную мощность Нововоронежской АЭС в 1,5 раза, даст мощный импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и, по оценкам экспертов, пополнит бюджет региона на сумму около 1 млрд рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.

Строительство и ввод в эксплуатацию инновационных энергоблоков поколения "3+" Нововоронежской АЭС позволяют сохранить энергоизбыточность региона и обеспечить достаточную мощность электроэнергии для растущих потребностей экономики области.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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