Проект НВ АЭС победил на всероссийском конкурсе

Совместный проект Нововоронежской АЭС и газеты "Коммерсантъ" в Черноземье" победил во всероссийском конкурсе "Медиа ТЭК-2019"

Совместный международный медиа-проект Управления информации и общественных связей Нововоронежской АЭС (УИОС НВ АЭС) и редакции газеты "Коммерсантъ" в Черноземье "Атомы познания: от Нововоронежа до АЭС "Аккую" занял первое место в номинации "ТЭК России за рубежом" среди федеральных СМИ на всероссийском конкурсе "МедиаТЭК-2019".

Итоги конкурса подвели в Москве в рамках деловой программы международного форума "Российская энергетическая неделя". В церемонии награждения победителей приняли участие члены экспертного совета "Медиа ТЭК", министр энергетики РФ Александр Новак, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который лично вручил диплом и статуэтку главному редактору газеты "Коммерсантъ" в Черноземье Андрею Цветкову.

Цель проекта - формирование и укрепление имиджа отечественной атомной промышленности, продвижение отрасли на российском и зарубежном рынках. В нем сравнивается строительство АЭС "Аккую" в Турции, которое ведет Госкорпорация "Росатом", и возведение новых энергоблоков Нововоронежской АЭС. Проекты, как оказалось, схожи не только дизайном реакторов (ВВЭР-1200), но и ожиданиями от появления новых объектов - как в экономическом, так и в социальном плане.

Так, воронежские журналисты побывали на площадке строительства первой в Турецкой Республике АЭС, посетили предприятия и семьи в деревне Буюкеджели, рядом с которой возводится АЭС, познакомились с достопримечательностями столицы региона - города Мерсина, где проживают около 1 млн человек. Результатом поездки стала большая фотовыставка для жителей Воронежской области. В свою очередь, турецкие журналисты совершили ответный визит в Россию, побывав в Воронежской области. Информационный охват проекта составил более 1,5 млн человек, в СМИ России и Турции вышло почти 140 публикаций.

Кроме того, в региональном этапе конкурса "МедиаТЭК-2019" УИОС НВ АЭС заняло первые места в номинациях "Современное производство и развитие ТЭК" с проектом "Открытость. Честность. Эксклюзив" и "Лучшее корпоративное СМИ" с корпоративной газетой Нововоронежской АЭС "Рабочий атом". Также первое место в региональном этапе "МедиаТЭК-2019" среди региональных телевизионных СМИ в номинации "Современное производство и развитие ТЭК" заняла телерадиокомпания АО "Студия Губерния" с совместным с Нововоронежской АЭС имиджевым проектом - циклом телепередач "Территория атома".

Напомним, что в 2018 году Управление информации и общественных связей НВ АЭС уже становилось победителем в одной из самых почетных номинаций "Лучшая пресс-служба". За комплекс мероприятий по управлению репутацией АЭС в Воронежской области УИОС НВ АЭС заняло 3 место.

Всероссийский конкурс "Медиа ТЭК" проводится с 2015 года. В нем принимают участие федеральные и региональные средства массовой информации, журналисты, отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций. В 2019 году на федеральный тур конкурса поступило более 400 заявок из 54 регионов страны.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.



Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.