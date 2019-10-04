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04.10.2019 04:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Атомные субмарины сошлись в подводной дуэли у берегов Камчатки

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Александр Невский" провел учение по поиску и слежению за подлодкой "противника" у берегов Камчатки. Противодействовал ему атомный подводный крейсер "Владимир Мономах".

Фото: Минобороны РФ
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Субмарины разыграли подводную дуэль. Во время нее они учились атаковать и контратаковать корабль при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, "Александр Невский" обнаружил подлодку "противника", занял выгодную для стрельбы позицию и атаковал цель практической торпедой. После крейсер провел послезалповое маневрирование.

В свою очередь, экипаж "Владимира Мономаха" уклонился от торпеды и контратаковал условного неприятеля.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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