Атомные субмарины сошлись в подводной дуэли у берегов Камчатки

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Александр Невский" провел учение по поиску и слежению за подлодкой "противника" у берегов Камчатки. Противодействовал ему атомный подводный крейсер "Владимир Мономах".

Субмарины разыграли подводную дуэль. Во время нее они учились атаковать и контратаковать корабль при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, "Александр Невский" обнаружил подлодку "противника", занял выгодную для стрельбы позицию и атаковал цель практической торпедой. После крейсер провел послезалповое маневрирование.

В свою очередь, экипаж "Владимира Мономаха" уклонился от торпеды и контратаковал условного неприятеля.