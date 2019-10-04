Убийцу приморского кондуктора трамвая боялись мать и соседи

На мужчину, беспричинно забившего до смерти кондуктора трамвая, ранее жаловались в полицию его мать и соседи. Эту информацию сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Мать задержанного заявляла в правоохранительные органы, что сын устроил в квартире погром, неадекватно себя ведет, просила помощи в его госпитализации, так как он состоит на учете у психиатра. Разбираться приходил участковый. Даже вызывал по месту жительства неадекватного мужчины бригаду скорой помощи.

За помощью обращались и соседи. По словам одной соседки, агрессивное поведение возникало внезапно, и "тогда надо было поскорей бежать".

В полиции подтвердили факты жалоб на мужчину.

Напомним, 1 октября во Владивостоке на конечной остановке трамвая 39-летний мужчина несколько раз удалил по голове металлическим прутом 54-летнюю женщину-кондуктора. От полученных травм пострадавшая скончалась. Нападавшего задержали с помощью служебной собаки. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека. Мужчину подозревают также еще в двух нападениях на работников трамвайного депо, произошедших ранее. В тех случаях пострадавшие остались живы.