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04.10.2019 05:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убийцу приморского кондуктора трамвая боялись мать и соседи

Текст: Ольга Журман

На мужчину, беспричинно забившего до смерти кондуктора трамвая, ранее жаловались в полицию его мать и соседи. Эту информацию сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Мать задержанного заявляла в правоохранительные органы, что сын устроил в квартире погром, неадекватно себя ведет, просила помощи в его госпитализации, так как он состоит на учете у психиатра. Разбираться приходил участковый. Даже вызывал по месту жительства неадекватного мужчины бригаду скорой помощи.

Семье забитого насмерть кондуктора из Владивостока окажут помощь

За помощью обращались и соседи. По словам одной соседки, агрессивное поведение возникало внезапно, и "тогда надо было поскорей бежать".

В полиции подтвердили факты жалоб на мужчину.

Напомним, 1 октября во Владивостоке на конечной остановке трамвая 39-летний мужчина несколько раз удалил по голове металлическим прутом 54-летнюю женщину-кондуктора. От полученных травм пострадавшая скончалась. Нападавшего задержали с помощью служебной собаки. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека. Мужчину подозревают также еще в двух нападениях на работников трамвайного депо, произошедших ранее. В тех случаях пострадавшие остались живы.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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