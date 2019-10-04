Форвард Соболев может стать игроком "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал с сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и уже зимой может переехать в Англию.

В нынешнем сезоне дела у некогда грозного "Манчестер Юнайтед" складываются не слишком успешно. В премьер-лиге команда идет на скромном десятом месте, при этом результативность команды оставляет желать лучшего. Манкунианцы забили всего девять мячей в семи матчах.

Главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер уже подыскивает усиление для зимнего трансферного окна. Как сообщает The Sun, в число желаемых приобретений попал и один из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ. На счет Соболева 8 голов в 11-ти матчах. Сумма трансфера может составить 15 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сам Соболев признался, что не хочет переходить в ЦСКА и "Зенит", а предпочел бы продолжить карьеру в Англии.

Генеральный директор "Крыльев Советов" заявил "Чемпионату", что футболист прибавляет в игре и переход в "Манчестер Юнайтед" не является чем-то невозможным.