Пермские приставы вместо должника нашли умирающего от голода инвалида

Судебные приставы города Кудымкара Пермского края спасли от голодной смерти инвалида.

Как пояснили в УФССП по Пермскому краю, приставы совершали рейд по адресам должников и услышали в подъезде слабые призывы на помощь из одной квартиры. В помещении они обнаружили мужчину, прикованного к инвалидному креслу и брошенного на произвол судьбы. Ослабевший от истощения гражданин сообщил, что давно находится в беспомощном состоянии и фактически оказался на грани жизни и смерти.

Судебные приставы передали мужчину работникам социальных служб. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в доме для престарелых и инвалидов города Кудымкара.