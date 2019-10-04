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04.10.2019 19:27
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Казани прошло заседание коллегий Росреестра и Госкомимущества Беларуси

Текст: Наталья Козлова

В Казани прошло совместное заседание коллегий Росреестра и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В работе общей коллегии приняли участие заместитель Министра экономического развития РФ - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко и Председатель Госкомимущества братского государства Андрей Гаев. От Республики Татарстан - первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин.

"Ставшие уже традиционными заседания коллегий Росреестра и Госкомимущества - это реальная и полезная для обеих стран площадка для обмена опытом и лучшими практиками. Это возможность проводить единую политику в области геодезии и картографии, инфраструктуры пространственных данных, а также осуществлять научно-техническое сотрудничество и повышать качество госуслуг", - заявила Виктория Абрамченко, открывая работу коллегий.

Конкретным примером общей работы можно назвать разработанный геоинформационный сервис, который позволяет увидеть переименования географических объектов (населенных пунктов, объектов местности, гор, рек и т.д.) в интерактивном режиме.

Глава Росреестра особо подчеркнула значимость и такого направления взаимодействия, как улучшение законодательства, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предметы ведения двух ведомств.

Виктория Абрамченко также отметила интерес к опыту белорусских коллег, которые работают с так называемыми государственными кадастровыми инженерами: "У нас эта сфера деятельности относится к коммерческому сектору, а у коллег в Беларуси есть государственные кадастровые инженеры".

По итогам заседания коллегий Росреестр и Госкомимущество договорились подготовить предложения по разработке пилотного проекта "Портал инфраструктуры пространственных данных стран СНГ".

Руководитель Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что "разработанный совместной рабочей группой типовой закон был рекомендован Россией в рамках 41-й сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств-участников СНГ. На данный момент Республика Узбекистан использует этот документ для подготовки национального закона".

Фото: iStock
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Председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Андрей Гаев заявил, что "заседание коллегий - это важный этап оценки эффективности пройденного пути, а также определения перспективных планов сотрудничества в области геодезии, картографии, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, земельного кадастра, государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним".

Он отметил, что в рамках продолжения сотрудничества интересен опыт России в проведении массовой кадастровой оценки недвижимого имущества: "Мы имеем хороший опыт в этой сфере в плане земельных участков. Сейчас планируем реализовать такой проект в отношении всей недвижимости, включая капитальные строения. В России эти процессы происходят уже несколько лет, поэтому этот опыт нам важен".

Было также заявлено, что Беларусь готова поделиться опытом постройки высокоточной геодезической сети, в чем наработан неплохой опыт - создана сеть постоянно действующих станций точного позиционирования, которая дает возможность получать высокоточные координаты до 2 см.

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