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04.10.2019 10:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Прикамье полицейский спас упавшего в колодец ребенка

Текст: Алексей Трапезников

В Кунгуре девятилетний мальчик гулял около дома, увлекся игрой и провалился в коммунальный колодец. Поблизости оказался старший инспектор ГИБДД капитан полиции Николай Клюев.

В Петербурге из горящего склада спасли 22 человека

- Колодец был около трех метров глубиной и частично заполнен водой, - рассказывает Николай Клюев. - Сначала я опустил в люк длинную металлическую трубу и крикнул мальчишке, чтобы он забирался по ней вверх. Но, видимо, у напуганного ребенка уже не было сил. Тогда я бросил ему веревку и предложил обвязать ее вокруг талии, так и подняли его наверх.

Спасательная операция заняла несколько минут. Мальчик был передан маме приехавшими на место происшествия сотрудниками городской службы спасения.

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