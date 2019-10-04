В Прикамье полицейский спас упавшего в колодец ребенка

В Кунгуре девятилетний мальчик гулял около дома, увлекся игрой и провалился в коммунальный колодец. Поблизости оказался старший инспектор ГИБДД капитан полиции Николай Клюев.

- Колодец был около трех метров глубиной и частично заполнен водой, - рассказывает Николай Клюев. - Сначала я опустил в люк длинную металлическую трубу и крикнул мальчишке, чтобы он забирался по ней вверх. Но, видимо, у напуганного ребенка уже не было сил. Тогда я бросил ему веревку и предложил обвязать ее вокруг талии, так и подняли его наверх.

Спасательная операция заняла несколько минут. Мальчик был передан маме приехавшими на место происшествия сотрудниками городской службы спасения.