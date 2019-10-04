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04.10.2019 15:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ингушетии представили нового руководителя СК региона

Текст: Наталья Коротченко

Новым руководителем следственного комитета РФ по Ингушетии стал Андрей Коновод. Ранее он возглавлял следственный комитет РФ по Еврейской автономной области.

Фото: Муса Салгереев/NewsTeam/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба главы Ингушетии, в пятницу и.о. руководителя управления кадров следственного комитета России Сергей Горяйнов представил Андрея Коновода главе республики Махмуд-Али Калиматову. В ходе представления Сергей Горяйнов отметил, что ингушское управление следственного комитета РФ всегда входило в десятку лучших по стране и выразил уверенность, что показатели, достигнутые предыдущим главой республиканского следкома, останутся на таком же высоком уровне.

Напомним, что предшественник Андрея Коновода Ибрагим Могушков сейчас работает руководителем следственного комитета РФ по Астраханской области.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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