В Ингушетии сотрудника ФСИН заподозрили в покушении на убийство

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего сотрудника республиканского отдела федеральной службы исполнения наказания. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Его подозревают в покушении на убийство. Напомним, инцидент произошел в минувший четверг вечером вблизи селения Яндаре.

По данным Назрановского межрайонного следственного отдела, около в 18.20 подозреваемый, находясь в салоне собственного автомобиля марки Lada Granta, припаркованного на обочине федеральной автодороги "Кавказ", выстрелил в подошедшего к нему коллегу, после чего уехал.

Преступление произошло из-за личного конфликта между ними. Потерпевший был доставлен в больницу, а ранивший его сотрудник ФСИН задержан.

Следователи-криминалисты с помощью специального оборудования произвели осмотр места происшествия, найдены важные для следствия вещественные доказательства. Расследование дела продолжается.