На Земле Франца-Иосифа будут использовать альтернативную энергетику

Экологически чистые технологии жизнеобеспечения тестируют российские ученые в национальном парке "Русская Арктика". Как сообщает ОТР, на архипелаге Земля Франца-Иосифа в течение года проходили испытания солнечных панелей а качестве источника энергоснабжения.

Результаты оказались оптимистичными. Географическое положение - восьмидесятый градус северной широты - обуславливает длительный период работы батарей, так как летом солнце здесь не заходит за горизонт. В результате система стабильно вырабатывают мощность в 6 кВт-ч. Этого объема электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей ученых, работающих на станции Бухта Тихая.

Альтернативная энергетика придет на смену загрязняющим окружающую среду дизельным и бензиновым электрогенераторам: токсичные выбросы в атмосферу будут минимизированы.

В советский период экологи делали ставку на ветрогенераторы, но они не могли противостоять суровой арктической природе и выходили из строя во время штормов. Солнечные же панели успешно справились с экстремальными погодными условиями. Теперь рассматривается вопрос об их применении на других арктических станциях России.