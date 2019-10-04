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04.10.2019,  
09:10
Текст:  Антон Валагин

В Арктике развернут противоракетные радары

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Две новых мощных радиолокационных станции появятся в Арктике. Они будут работать в системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили в Минобороны России.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Новые радары строятся в Республике Коми и Мурманской области. Сейчас в СПРН несут боевое дежурство дальние РЛС нового поколения "Воронеж", развернутые в Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях.

В ближайшие годы на территории страны заработают более десятка новых радиотехнических и лазерно-оптических комплексов для обнаружения, распознавания и классификации космических объектов. Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже работает на Алтае.

4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник. Он приурочен к годовщине запуска на орбиту в 1957 году первого искусственного спутника Земли. Задачей Космических войск является контроль околоземного пространства, управление и обновление спутниковой группировки, постоянная готовность к применению средств СПРН.

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