В Арктике развернут противоракетные радары

Две новых мощных радиолокационных станции появятся в Арктике. Они будут работать в системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили в Минобороны России.

Новые радары строятся в Республике Коми и Мурманской области. Сейчас в СПРН несут боевое дежурство дальние РЛС нового поколения "Воронеж", развернутые в Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях.

В ближайшие годы на территории страны заработают более десятка новых радиотехнических и лазерно-оптических комплексов для обнаружения, распознавания и классификации космических объектов. Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже работает на Алтае.

4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник. Он приурочен к годовщине запуска на орбиту в 1957 году первого искусственного спутника Земли. Задачей Космических войск является контроль околоземного пространства, управление и обновление спутниковой группировки, постоянная готовность к применению средств СПРН.