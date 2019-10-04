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04.10.2019 12:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Путевом дворце на Новгородчине после реставрации открылся музей

Текст: Марина Ледяева (Новгородская область)
Фото Министерство культуры Новгородской области Фото Министерство культуры Новгородской области
Фото Министерство культуры Новгородской области

Путевой дворец в деревне Коростынь Шимского района Новгородской области принял первых гостей после реставрации. Теперь в дворцовом здании размещается Государственный музей художественной культуры Новгородской земли.

Как сообщает минкульт региона, обновленный Путевой дворец должен стать еще одной точкой притяжения для туристов. Его отреставрировали за два года в рамках проекта Всемирного банка при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Новгородской области.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Музейная экспозиция расскажет гостям о прошлом деревни Коростынь, об озере Ильмень и уникальном геологическом памятнике - Ильменском глинте. А центральное место в музее заняла выставка новгородской глиняной игрушки: на ней представлено более полутысячи керамических работ мастеров Екатерины Китаевой и Святослава Тарасова.

На стенах отреставрированного дворца разместили картины новгородских художников. Один из них - Николай Локотьков - специально для музея создал цикл работ, посвященных деревне Коростынь.

Благодаря красоте озера Ильмень и богатому историческому наследию старинное славянское поселение уже стало знаковым местом Новгородчины. Новый туристический объект усилит этот потенциал.

Двухэтажный Путевой дворец построен в 1826-1828 годах по проекту архитектора Василия Стасова. По одним данным, он предназначался для императора Александра I, по другим - это мнение ошибочно. После Великой Отечественной войны во дворце размещалось общежитие. В 1980-е здание пытались отреставрировать, но в итоге его законсервировали до 2017 года.

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