Жителей Мурманска испугал сильный взрыв

Сегодня, 4 октября, около восьми утра многие жители Мурманска проснулись от грохота, вызванного сильным взрывом. Как писали мурманчане в соцсетях, в некоторых домах "окна ходуном ходили".

В ГУ МЧС России по Мурманской области пояснили, что грохот был вызван взрывными работами, которые проводились в 8.15 на автодороге Снежногорск - Мишуково в рамках ее реконструкции.

Жители областного центра сетуют, что их не предупредили об этих взрывных работах. Однако сотрудники предприятия "Мурманскавтодор" сообщили, что на официальном сайте предприятия была размещена информация о взрывных работах. Судя по этому предупреждению, взрывы будут продолжаться.

В сообщении, в частности, говорится, что в связи с проведением взрывных работ 4 октября с 8.00 до 9.00 и с 15.00 до 16.00 планируется перекрыть движение по трассе Мишуково - Снежногорск. Также в ведомстве рекомендуют воздержаться от походов на кладбища и в лес вблизи места проведения работ, так как куски горной массы могут разлетаться в результате взрывов в радиусе не меньше полукилометра.