На Кубани начали проверку ЧП с вооруженным нападением на завод

На Кубани полиция проверит факт нападения неизвестных на консервный завод в Славянске-на-Кубани. Все налетчики, участвовавшие в этом инциденте, задержаны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также главк регионального управления полиции распространил видео, на котором видно, как сотрудники МВД проводят осмотр вещей задержанных нападавших.

Как ранее уже писала "РГ", утром 4 октября около 20 неизвестных мужчин напали на консервный завод "Кубанские деликатесы". В результате несколько человек оказались ранены, а нападающие забаррикадировались внутри предприятия.

"По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между двумя гражданами, претендующими на право управления одним из городских предприятий, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.