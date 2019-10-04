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04.10.2019 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани начали проверку ЧП с вооруженным нападением на завод

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани полиция проверит факт нападения неизвестных на консервный завод в Славянске-на-Кубани. Все налетчики, участвовавшие в этом инциденте, задержаны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Также главк регионального управления полиции распространил видео, на котором видно, как сотрудники МВД проводят осмотр вещей задержанных нападавших.

Как ранее уже писала "РГ", утром 4 октября около 20 неизвестных мужчин напали на консервный завод "Кубанские деликатесы". В результате несколько человек оказались ранены, а нападающие забаррикадировались внутри предприятия.

"По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между двумя гражданами, претендующими на право управления одним из городских предприятий, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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