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04.10.2019 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани установили участников вооруженного захвата завода

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодарском крае полиция установила всех участников нападения на консервный завод в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД региона.

"Все лица установлены", - сообщили в пресс-службе силового ведомства. Какую-либо другую информацию в полиции рассказать отказались.

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Как ранее уже писала "РГ", утром 4 октября около 20 неизвестных мужчин напали на консервный завод "Кубанские деликатесы". В результате несколько человек оказались ранены, а нападающие забаррикадировались внутри предприятия.

По словам очевидцев, группа, совершившая нападение на завод, была вооружена огнестрельным оружием. Налетчики ворвались на территорию, расстреляли двоих охранников и попытались взять в заложники находившихся внутри людей. По предварительным данным, охранники получили ранения в руку и голову, но остались живы.

Сотрудники завода сообщили также, что налетчики попытались захватить работников предприятия в заложники, но, когда на место ЧП прибыла полиция, отпустили людей.

Фото: Centro de Operações Rio/facebook.com
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После этого вооруженные мужчины забаррикадировалась внутри здания.

"По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между двумя гражданами, претендующими на право управления одним из городских предприятий, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В настоящее время на месте происшествия находится руководство ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края. Работает следственно-оперативная группа".

Известно, что на место инцидента прибыли оперативники ФСБ, сотрудники Следственного комитета, а также глава Славянского района Роман Синяговский.

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