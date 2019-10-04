На Кубани установили участников вооруженного захвата завода

В Краснодарском крае полиция установила всех участников нападения на консервный завод в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД региона.

"Все лица установлены", - сообщили в пресс-службе силового ведомства. Какую-либо другую информацию в полиции рассказать отказались.

Как ранее уже писала "РГ", утром 4 октября около 20 неизвестных мужчин напали на консервный завод "Кубанские деликатесы". В результате несколько человек оказались ранены, а нападающие забаррикадировались внутри предприятия.

По словам очевидцев, группа, совершившая нападение на завод, была вооружена огнестрельным оружием. Налетчики ворвались на территорию, расстреляли двоих охранников и попытались взять в заложники находившихся внутри людей. По предварительным данным, охранники получили ранения в руку и голову, но остались живы.

Сотрудники завода сообщили также, что налетчики попытались захватить работников предприятия в заложники, но, когда на место ЧП прибыла полиция, отпустили людей.

После этого вооруженные мужчины забаррикадировалась внутри здания.

"По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между двумя гражданами, претендующими на право управления одним из городских предприятий, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В настоящее время на месте происшествия находится руководство ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края. Работает следственно-оперативная группа".

Известно, что на место инцидента прибыли оперативники ФСБ, сотрудники Следственного комитета, а также глава Славянского района Роман Синяговский.