Тюменец не захотел идти пешком и вызвал полицию

Молодой житель Тюменской области стал фигурантом уголовного дела после того, как решил воспользоваться полицейским автомобилем в качестве такси.

Как рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета, 13 сентября 23-летиний парень шел по дороге Ишим - Большое Сорокина возле села Прокутское. В какой-то момент передвигаться пешком ему наскучило, и он не придумал ничего лучше, как позвонить по номеру "02" и сообщил дежурному, что его похитили и везут в багажнике.

Сотрудники полиции срочно выехали на место. На дороге они обнаружили молодого человека, которого, как он объяснил стражам порядка, никто не похищал. По его словам он позвонил в дежурную часть, поскольку не хотел идти пешком.

В отношении тюменца возбуждено дело по статье "заведомо ложный донос" (часть 1 статьи 306 УК РФ). Самое мягкое наказание, которое ему грозит, это штраф. Максимальное - лишение свободы на срок до двух лет.