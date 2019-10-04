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04.10.2019 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тюменец не захотел идти пешком и вызвал полицию

Текст: Татьяна Воробьева

Молодой житель Тюменской области стал фигурантом уголовного дела после того, как решил воспользоваться полицейским автомобилем в качестве такси.

Как рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета, 13 сентября 23-летиний парень шел по дороге Ишим - Большое Сорокина возле села Прокутское. В какой-то момент передвигаться пешком ему наскучило, и он не придумал ничего лучше, как позвонить по номеру "02" и сообщил дежурному, что его похитили и везут в багажнике.

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Сотрудники полиции срочно выехали на место. На дороге они обнаружили молодого человека, которого, как он объяснил стражам порядка, никто не похищал. По его словам он позвонил в дежурную часть, поскольку не хотел идти пешком.

В отношении тюменца возбуждено дело по статье "заведомо ложный донос" (часть 1 статьи 306 УК РФ). Самое мягкое наказание, которое ему грозит, это штраф. Максимальное - лишение свободы на срок до двух лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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