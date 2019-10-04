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04.10.2019 11:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре начался отбор кандидатов на пост главного по социальному развитию

Текст: Елена Панова
В Югре стартовал отбор кандидатов на пост директора департамента социального развития. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отметим, в Югре на протяжении уже более пяти лет руководителей департаментов социального блока выбирают практически всенародным голосованием. Кандидаты проходят многоступенчатое сито отбора, и на каждом из этапов набирают определенное число баллов. Профессиональное, экспертное сообщества, жители региона активно участвуют в процессе отбора кандидатов. Такой демократический принцип позволяет главе региона формировать команду управленцев Югры из настоящих профессионалов, людей ищущих, неравнодушных. Кроме того, вовремя обновлять управленческий аппарат с учетом запросов общества и ответов на вызовы времени. Окончательное слово в выборах остается все-таки за главой Югры. Но сам процесс демократического состязания, в котором претенденты имеют возможность проявить себя, раскрыть свои лучшие профессиональные и личностные качества, позволяет руководителю региона сделать правильный выбор.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Первый этап отбора директора департамента социального развития - подготовительный. Он продлится до 14 октября. В его рамках специалисты окружного департамента гражданской службы и кадровой политики определят профессиональные требования, профиль должности, оценочные тесты, кейсы, вопросники для интервью и другие материалы для оценки кандидатов.

На следующем этапе, с 15 по 28 октября, будет организован прием документов от кандидатов на пост руководителя окружного ведомства. В их числе программа, отражающая видение кандидата развития вверяемой ему отрасли.

До 18 ноября будет организована оценка личностного и профессионального потенциала претендентов, проверка документов кандидатов на их достоверность, а также оценка соответствия базовым квалификационным требованиям по образованию и стажу работы. После чего в течение десяти дней кандидатам предстоит пройти общественную и экспертную оценки в рамках конференции с участием представителей профессиональных сообществ, общественных советов. Кроме того, они станут участниками теледебатов, где представят свое видение дальнейшей деятельности на посту руководителя правительственного департамента.

Наконец, участниками заключительного этапа станут три кандидата, набравшие наивысшие рейтинги по итогам проведения общественной и профессиональной оценки. Они и будут приглашены на собеседование к губернатору Югры.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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