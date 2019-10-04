"Шагаем по великому пути": Большие перемены

Спустя всего полмесяца после образования, Новый Китай ждали нелегкие испытания: с 15 октября 1949 года на севере страны начали резко расти цены на зерно, а в Шанхае - на ткани. За 50 дней потребительские товары подорожали в 3,3 раза. Беспокойство населения усиливалось. Реакционеры оживились, решив, что смогут побороться за Шанхай, если возьмут под контроль цены на рис, хлопчатобумажную пряжу и уголь.

Вражеские происки встретили решительный отпор. Центральный комитет Коммунистической партии Китая ввел централизованное распределение продовольствия, хлопковой пряжи и угля в стране.

25 ноября - на пике роста цен - крупные китайские города в соответствии с единым планированием правительства наводнили рынки товарами, что привело к быстрому снижению их стоимости. Одновременно центральные органы власти сократили количество денег в обращении. Это сделало невозможным оборот спекулятивного капитала и привело к банкротству многих спекулянтов. После 10 декабря можно было говорить об окончательной победе руководства КНР в "битве за потребительские цены".

В начале декабря 1949 года Мао Цзэдун отправился с визитом в Советский Союз. Агент Гоминьдана в Пекине послал шифрованную телеграмму островным спецслужбам Тайваня. В ней сообщалось о местонахождении Мао Цзэдуна. Разведка перехватила телеграмму. Органы общественной безопасности немедленно приступили к следственным действиям.

Утром 26 февраля 1950 года следователи постучали в дверь дома Цзи Чжаосяна. В его жилище обнаружили портативную радиостанцию, кодовую книгу и пистолеты американского производства. Помимо этого, в Пекине и Тяньцзине было арестовано более 10 соучастников шпиона. Это было первое крупное дело о поимке агентов под прикрытием в истории Нового Китая.

С декабря 1950 года по октябрь 1951-го страну охватило Движение против контрреволюции. Кампания была направлена на обнаружение и подавление деятельности бандитов, шпионов, лидеров и ключевых участников реакционных группировок. Таким образом, удалось искоренить остатки контрреволюционных сил и разного рода реакционных организаций. Новая власть укрепила свои позиции и устранила препятствия для освобождения и развития производительных сил.

1 мая 1950 года вступил в силу Закон КНР о браке. Он стал первым нормативно-правовым актом, вступившим в действие в Новом Китае. Документ упразднил прежний институт брака, действовавший несколько тысяч лет и имевший неравноправный, феодальный характер. Закон освободил китайских женщин. Они обрели права на свободу брака и любви. Теперь бракосочетание действительно стало для них днем большой радости.

Тогда говорили так: в Новом Китае женщины стали другими - они моложе и красивее. Женщины отныне держат половину неба.

Китайские женщины получили равные с мужчинами возможности и активно включились в социалистическое строительство, трудясь во многих сферах общественной жизни.

Первую женщину-машиниста поезда звали Тянь Гуйин. 8 марта 1952 года первая группа китайских женщин-пилотов поднялась в небо. Торжественная церемония состоялась в столице КНР. Это было знаковое событие.