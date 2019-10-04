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04.10.2019 12:24
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Шагаем по великому пути": Рождение нового Китая

Проект "Россия-Китай: главное" представляет документальный фильм, посвященный 70-летию образования Китайской народной республики, предоставленный Медиакорпорацией Китая. Сегодня мы публикуем первую серию - "Рождение нового Китая".

В неприметной деревеньке Сибайпо в предгорье горы Тайхан, на берегу реки Хуто, был расположен последний сельский командный пункт, из которого Мао Цзэдун и его единомышленники управляли ходом решающей битвы - сражения, каких было немного во всей мировой истории.

В 1949 году народно-освободительная армия двигалась на юг, освобождая город за городом, село за селом. За год до этого - 30-го апреля - ЦК КПК обнародовал "Призыв 1 мая". При содействии ЦК КПК демократические деятели тайно отправились в северные освобожденные районы, чтобы присоединиться к строительству Нового Китая. Многие люди приняли участие в первом пленарном заседании Народного политического консультативного совета, что послужило основой для создания института многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК.

Торжественное открытие первого пленарного заседания НПКСК состоялось 21 сентября 1949 года в зале Хуайжэньтан резиденции Чжуннаньхай.

Из выступления Мао Цзэдуна на церемонии открытия первого пленарного заседания НПКСК: "Уважаемые господа представители, мы все чувствуем, что наша работа попадет в анналы истории, засвидетельствует, что китайцы, составляющие четверть населения планеты, сумели подняться".

НПСК принял "Общую программу Народного политического консультативного совета Китая", "Закон об организации Народного политического консультативного совета Китая" и "Закон об организации Центрального народного правительства Китая".

Совет также постановил: утвердить Бэйпин столицей страны, переименовать Бэйпин в Пекин; утвердить летоисчисление по новой эре; утвердить красный флаг с пятью звездами в качестве государственного, а "Марш добровольцев" - временным гимном. В 1982 году его официально утвердили государственным гимном, а в 2004-ом соответствующее положение внесли в Конституцию КНР.

1-го октября 1949 года в три часа дня на Площади Тяньаньмэнь началась торжественная церемония по случаю образования Китайской Народной Республики.

Из выступления Мао Цзэдуна: "Соотечественники, сегодня создано Центральное Народное Правительство Китайской Народной Республики".

После нажатия Мао Цзэдуном кнопки на трибуне Тяньаньмэнь в небо взмыл пятизвездный красный флаг. Так началась новая великая эпоха в истории Китая.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая РГ-Видео
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