Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
04.10.2019 / 16:06
Коллекция
Текст: Вероника Гудкова

Урок правописания: Montblanc Meisterstück Calligraphy Collection

Ручка с золотым пером Meisterstück Yellow Gold 149, бестселлер. Фото: Montblanc
Ручка с золотым пером Meisterstück Yellow Gold 149, бестселлер. Фото: Montblanc

Мануфактура Montblanc представили новую коллекцию пишущих инструментов Meisterstück Calligraphy. Флагман линии - ручка Meisterstück Caligraphy Maki-e Limited Edition 88, выпущенная ограниченной серией из 88 экземпляров. Ее корпус украшен в традиционной японской технике лака уруси с использованием золотого порошка и перламутровой пудры из перемолотых раковин моллюска абалона. Характерные мотивы декора - цветущая сакура, символизирующая весну и молодость, и череп, символизирующий тщеславие - восходят к наследию старинного ателье кимоно Chisō, основанного в 1555 году при японском императорском дворе и практиковавшего художественную технику росписи по шелку юдзэн-дзомэ.

Ручка Meisterstück Caligraphy Maki-e Limited Edition 88, декорированная в традициях японского искусства. Фото: Montblanc

Для ценителей искусства каллиграфии мастера мануфактуры создали новое перо Flex Nib и оснастили им ручку-бестселлер Meisterstück Yellow Gold 149. Перо из золота плавно изгибается, позволяя пишущему регулировать толщину вертикальных штрихов: достаточно всего лишь чуть изменить нажим. Ширина линии варьируется от 0,3 до 1,4 миллиметра, превращая обычное письмо в экспрессивную композицию.

Ручка-роллер в черном корпусе, декорированная сусальным золотом. Фото: Montblanc

Также коллекцию Meisterstück Calligraphy пополнили три ручки в черных корпусах, декорированных сусальным золотом в восточном стиле. Пишущие инструменты предлагаются в версиях Fountain Pen (с гибким золотым пером Expression Nib), Fountain Pen Le Grand (со стандартным пером Meisterstück с рутениевым покрытием) и Rollerball Le Grand (ручка-роллер). Для упражнений в каллиграфии предназначены блокноты с бумагой марки Awagami в кожаных обложках, декорированных золотой, серебряной или красной фольгой.

Фото: Montblanc
Читайте также