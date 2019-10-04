Урок правописания: Montblanc Meisterstück Calligraphy Collection

Мануфактура Montblanc представили новую коллекцию пишущих инструментов Meisterstück Calligraphy. Флагман линии - ручка Meisterstück Caligraphy Maki-e Limited Edition 88, выпущенная ограниченной серией из 88 экземпляров. Ее корпус украшен в традиционной японской технике лака уруси с использованием золотого порошка и перламутровой пудры из перемолотых раковин моллюска абалона. Характерные мотивы декора - цветущая сакура, символизирующая весну и молодость, и череп, символизирующий тщеславие - восходят к наследию старинного ателье кимоно Chisō, основанного в 1555 году при японском императорском дворе и практиковавшего художественную технику росписи по шелку юдзэн-дзомэ.

Ручка Meisterstück Caligraphy Maki-e Limited Edition 88, декорированная в традициях японского искусства. Фото: Montblanc

Для ценителей искусства каллиграфии мастера мануфактуры создали новое перо Flex Nib и оснастили им ручку-бестселлер Meisterstück Yellow Gold 149. Перо из золота плавно изгибается, позволяя пишущему регулировать толщину вертикальных штрихов: достаточно всего лишь чуть изменить нажим. Ширина линии варьируется от 0,3 до 1,4 миллиметра, превращая обычное письмо в экспрессивную композицию.

Ручка-роллер в черном корпусе, декорированная сусальным золотом. Фото: Montblanc

Также коллекцию Meisterstück Calligraphy пополнили три ручки в черных корпусах, декорированных сусальным золотом в восточном стиле. Пишущие инструменты предлагаются в версиях Fountain Pen (с гибким золотым пером Expression Nib), Fountain Pen Le Grand (со стандартным пером Meisterstück с рутениевым покрытием) и Rollerball Le Grand (ручка-роллер). Для упражнений в каллиграфии предназначены блокноты с бумагой марки Awagami в кожаных обложках, декорированных золотой, серебряной или красной фольгой.