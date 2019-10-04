В Москву придут ноябрьские холода

Осеннее тепло в столичном регионе надолго не задержалось. В пятницу температура воздуха понизилась сразу на несколько градусов. Дальше, говорят синоптики, будет только холоднее.

Как сообщили в центре "Фобос", пик похолодания придется на первые дни будущей недели. В дневные часы синоптики обещают около 5 градусов тепла. Такие показатели характерны для начала ноября, отмечают метеорологи.

Из-за непогоды в Москве уже объявлен "желтый" уровень опасности. Не исключено, что в ближайшее воскресенье выпадет первый снег.