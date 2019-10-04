В Совфеде осудили перевод русских школ на Украине на госязык с 2020 года

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что решение украинских властей с будущего года перевести на государственный язык преподавание в русскоязычных школах противоречит конституции страны и международным нормам. Так он прокомментировал RT соответствующее заявление министра образования Украины Анны Новосад.

"Подобное решение нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны, Европейскую хартию языков национальных меньшинств", - заявил сенатор. Он отметил, что на Украине "давно встали на путь нарушения собственного законодательства и международного права", а в последние пять лет насильственная украинизация "приняла формы нарушения прав национальных меньшинств".

По словам Сергея Цекова, в начале 1990-х больше половины граждан Украины использовали русский язык в быту. "Сегодняшняя политика приведет к тому, что число говорящих на русском языке уменьшится. Но это нанесет дополнительный урон Украине как государству", - полагает сенатор.