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04.10.2019 11:14
Рубрика: Власть

В Совфеде осудили перевод русских школ на Украине на госязык с 2020 года

Текст: Галина Мисливская

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что решение украинских властей с будущего года перевести на государственный язык преподавание в русскоязычных школах противоречит конституции страны и международным нормам. Так он прокомментировал RT соответствующее заявление министра образования Украины Анны Новосад.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев осудил перевод русских школ на Украине на украинский язык

"Подобное решение нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны, Европейскую хартию языков национальных меньшинств", - заявил сенатор. Он отметил, что на Украине "давно встали на путь нарушения собственного законодательства и международного права", а в последние пять лет насильственная украинизация "приняла формы нарушения прав национальных меньшинств".

По словам Сергея Цекова, в начале 1990-х больше половины граждан Украины использовали русский язык в быту. "Сегодняшняя политика приведет к тому, что число говорящих на русском языке уменьшится. Но это нанесет дополнительный урон Украине как государству", - полагает сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины Русский язык на постсоветском пространстве
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