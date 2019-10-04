Выставка Patek Philippe открылась в Сингапуре

До воскресенья 13 октября 2019 года коллекционеры и все, кто интересуется высоким часовым искусством, могут совершить путешествие в мир Patek Philippe: посмотреть исторические модели часов и ощутить в режиме реального времени атмосферу бутика Patek Philippe на Рю дю Рон в Женеве, мануфактуры в План-ле-Уат и Музея Patek Philippe.

На этот раз выставка знаменитого часового дома открылась в Сингапуре. Это уже пятый раз, когда кураторы знакомят посетителей с традициями часового дома: в 2012 году выставка побывала в Дубае, в 2013 в Мюнхене, в 2015 в Лондоне, в 2017 в Нью-Йорке. Это уникальная возможность заглянуть в самое сердце последней независимой семейной часовой компании Женевы.

Экспозиция приурочена к мероприятиям, посвященным 200-летию Сингапура - для Patek Philippe этот регион сегодня имеет важнейшее значение. Здесь поразительно много коллекционеров, знатоков механических часов и высокого часового искусства в целом, и к ним прислушиваются.

На выставке представлена специально разработанная ограниченная серия часов и богатая коллекция моделей, выполненных в редких техниках, сочетающих в себе культурные и художественные влияния Юго-Восточной Азии.