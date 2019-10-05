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05.10.2019 10:45
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев поздравил учителей с профессиональным праздником

Дмитрий Медведев поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Глава правительства отметил, что у каждого человека есть особые воспоминания, связанные со школьными годами. "Все мы - чьи-то ученики. И порой уже в зрелом возрасте осознаем, какой огромной самоотдачи требует ваш кропотливый ежедневный труд. Ведь именно от вашего таланта, неравнодушного отношения к детям зависит их будущее. А значит, и будущее нашей страны", - написал он.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Медведев напомнил слова поэта и драматурга Михаила Светлова, который сказал, что настоящим учителем является не тот, кто постоянно воспитывает, а тот, кто помогает стать сами собой. Премьер подчеркнул, что молодым людям требуются не только обширные знания, но и способность мыслить самостоятельно, без которой невозможно стать личностью. "И это важнейшее умение закладывается еще на школьной скамье", - отметил глава кабмина.

"Сегодня я хочу еще раз выразить вам огромную признательность. За то, что вы помогаете детям и подросткам познавать себя и окружающий мир, верить в собственные силы, добиваться первых успехов. Стремитесь личным примером показать, как много значат порядочность, справедливость и уважение. Для вас работа - не просто профессия, а подлинное призвание, которому вы отдаете все свои силы, опыт, энергию", - говорится в поздравлении.

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