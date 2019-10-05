МИД РФ посоветовал россиянам быть осторожнее в Париже

Ситуационно-кризисный центр российского внешнеполитического ведомства опубликовал в Twitter сообщение, призывая россиян соблюдать осторожность в центре Парижа на текущих выходных в связи с возможными беспорядками.

На 6 октября (воскресение) в центре Парижа намечен марш правых сил и праворадикальных организаций, сообщает МИД РФ. В связи с этим там будут введены повышенные меры безопасности, ограничено движение транспорта. Также возможны стычки между силами правопорядка и манифестантами.

В связи с этим российский МИД советует избегать мест скопления людей и воздержаться от участия в акциях.