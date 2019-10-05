От рака умерла актриса и певица Дайан Кэрролл

Американская актриса и певица, номинантка "Оскара" Дайан Кэрролл умерла 4 октября в Лос-Анджелесе на 85-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

Причина смерти важной артистки, первой чернокожей, взявшей премию "Тони", "театральный "Оскар", - рак, с которым Кэрролл сражалась с переменным успехом последние годы.

Дайан Кэрролл родилась 17 июля 1935 году в Нью-Йорке, в Бронксе. На экранах - с середины пятидесятых: мюзикл "Кармен Джонс" (дебют), Клара в "Порги и Бесс" 1959-го, "Парижский блюз", титульная роль в сериале "Джулия" (1968-1971), первом с "нестереотипной" главной героиней-афроамериканкой, "Лодка любви", Доминик в "мыле" "Династия", "Анатомия страсти", "Белый воротничок" - всего порядка шестидесяти проектов.

В 1975 году актриса была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за "Клодин", пять раз она номинировалась на "Эмми", три - на "Золотой глобус".