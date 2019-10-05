Вылетевший в Турцию лайнер вернулся в Москву из-за дебошира

Недавекватный пассажир стал причиной возвращения лайнера, совершавшего рейс по маршруту Внуково-Стамбул.

Как сообщает ТАСС, командир воздушного судна был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, кричал на окружающих, на замечания членов экипажа не реагировал. Когда лайнер приземлился, на борт поднялись сотрудники транспортной полиции. Нарушитель был доставлен в дежурную часть.

"В отношении мужчины 1973 года рождения составлен административный протокол", - рассказали в управлении на транспорте МВД России по ЦФО. Дебоширу за хулиганство и нарушение правил поведения на воздушном транспорте грозит крупный штраф.