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05.10.2019 00:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вылетевший в Турцию лайнер вернулся в Москву из-за дебошира

Недавекватный пассажир стал причиной возвращения лайнера, совершавшего рейс по маршруту Внуково-Стамбул.

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, командир воздушного судна был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, кричал на окружающих, на замечания членов экипажа не реагировал. Когда лайнер приземлился, на борт поднялись сотрудники транспортной полиции. Нарушитель был доставлен в дежурную часть.

"В отношении мужчины 1973 года рождения составлен административный протокол", - рассказали в управлении на транспорте МВД России по ЦФО. Дебоширу за хулиганство и нарушение правил поведения на воздушном транспорте грозит крупный штраф.

Происшествия Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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