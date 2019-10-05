Жителей Северных Курил предупредили об ураганном ветре и ливне

Циклон, который движется в сторону Сахалинской области, значительно ухудшит погоду на Северных Курилах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

По данным Сахалинского управления Росгидромета, на которое ссылаются спасатели, ночью и утром 6 октября на территории Северо-Курильского района прогнозируется очень сильный дождь - 50 миллиметров и более за 12 часов, днем - усиление западного ветра до 25-30 метров в секунду. Порывами ветер будет достигать ураганного - 33 метров в секунду.

МЧС отмечает, что в администрацию района направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. В случае необходимости спасатели готовы оперативно оказать помощь.

Жителям они рекомендуют без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта.