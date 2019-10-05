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05.10.2019 10:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителей Северных Курил предупредили об ураганном ветре и ливне

Текст: Анна Бондаренко

Циклон, который движется в сторону Сахалинской области, значительно ухудшит погоду на Северных Курилах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

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По данным Сахалинского управления Росгидромета, на которое ссылаются спасатели, ночью и утром 6 октября на территории Северо-Курильского района прогнозируется очень сильный дождь - 50 миллиметров и более за 12 часов, днем - усиление западного ветра до 25-30 метров в секунду. Порывами ветер будет достигать ураганного - 33 метров в секунду.

МЧС отмечает, что в администрацию района направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. В случае необходимости спасатели готовы оперативно оказать помощь.

Жителям они рекомендуют без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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