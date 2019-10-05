На Кубани ребенка вытащили из камеры хранения магазина

Необычную находку обнаружили посетители торгового центра "Пятая авеню" в Горячем Ключе Краснодарского края. В одной из камер хранения они нашли шестилетнего мальчика, который там случайно заперся, сообщили в субботу "РГ" в краевом управлении МВД России.

Сразу открыть дверцу у сотрудников магазина не получилось. Тогда пришлось приложить грубую физическую силу и выломать замок.

- Была назначена проверка. После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что ребенок сам залез внутрь шкафчика и там закрылся, - рассказали в главке МВД по Кубани.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Находясь запертым в камере хранения, ребенок травм не получил.