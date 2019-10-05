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05.10.2019 01:45
Рубрика: В мире

Time: США предложат снять с КНДР санкции ООН при демонтаже ядерного центра

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Президент США Дональд Трамп готов предложить снять на три года с КНДР санкции, действующие по линии ООН, в обмен на согласие северокорейских властей полностью ликвидировать ядерный центр в Йонбене. Такую информацию в пятницу распространил журнал Time, ссылаясь на должностных лиц Белого дома.

США и КНДР заинтересованы в успехе стартовавших в Стокгольме переговоров

По их данным, во вторник на совещании Совета национальной безопасности помощники президента представили Трампу набор различных предложений, которые должны помочь возобновить переговоры США и КНДР. Одно из них и предусматривает временную отмену санкций ООН, которые запрещают экспорт в КНДР текстильной продукции и угля, в случае согласия этой страны на демонтаж ядерного центра. Если ООН откажется пойти на этот шаг, советники Трампа предлагают перестать следить за соблюдением данных рестрикций на такой же срок. Журнал утверждает, что хозяин Белого дома согласился на такое предложение.

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Издание также сообщает, что на этом совещании Трамп не выразил никакой заинтересованности, когда ему доложили о разработке в КНДР баллистических ракет для подводных лодок. Президент США убужден, что двусторонние переговоры с Пхеньяном надо продолжать, несмотря на разработки этой страной новых, более опасных вооружений, пишет ТАСС.

Напомним, сегодня в отношении КНДР действует самый суровый санкционный режим. Он предусматривает финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции.

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